02.12.2020 10:22

Осень 2020 установила новый рекорд в Харькове (Гидрометцентр)

Синоптики подвели метеорологические итоги ноября в Харькове и календарной осени в целом.



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Среднемесячная температура ноября составила +2,6°С, что примерно на 1,7°С выше климатической нормы. Минимальная температура была зарегистрирована 20 ноября (-7,3°С), максимальная наблюдалась 2 ноября (+12,2°С).



На протяжении большей части ноября наблюдались поля повышенного давления (максимальное давление на уровне моря равен 1040,8 гПа 18 ноября), но при этом осадки в виде дождя, снега и тумана выпадали довольно равномерно, поэтому суммарная их количество оказалось 41 мм, что в пределах климатической нормы.

С 22 по 24 ноября выпадал временный снежный покров высотой до 6 см. Максимальная скорость ветра - 15 м/с (27 ноября).

Если говорить об основных моментах календарной осени 2020 (сентябрь - ноябрь), то она в Харькове оказалась самой теплой за весь период инструментальных наблюдений со средней температурой +11,1°С. До этого момента рекорд принадлежал осени 1938 года, когда средняя температура с сентября по ноябрь составила +10,6°С.

Также интересным является тот факт, что в этом году были самые поздние в истории метеонаблюдений заморозки в воздухе – 11 ноября температура в городе снизилась до 1,5°С.

Сентябрь стал самым сухим в истории города, выпало всего 0,6 мм осадков.

Октябрь оказался рекордно теплым со средней температурой +12,4°С, а последняя гроза была отмечена 18 октября.