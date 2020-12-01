01.12.2020 12:05

В Харькове - самые дешевые елки в Украине (Гослесагентство)

Харьковчане уже активно готовятся к новогодне-рождественским праздникам. Неотъемлемым атрибутом каждого дома в зимние праздники являются елка. Именно поэтому работники лесхозов начали реализацию «новогодних красавиц» населению.



В Харькове - самые дешевые елки в Украине (Гослесагентство)



После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозпредприятиях.

Лесники планируют реализовать в Украине до конца 2020 года более 500 тыс. елок в ассортименте. Популярностью среди украинских пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта).

Средняя цена на елки в этом году - 75 грн. По сравнения с остальными регионами, в Харькове елки будут реализовывать по самым низким ценам - от 48 грн. Самые дорогие в Ивано-Франковске - от 120 грн. за ель.

Деревца для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.

Далее в инфографиках указана средняя цена "пушистых красавиц" по регионам Украины: