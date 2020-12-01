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01.12.2020  12:05   

В Харькове - самые дешевые елки в Украине (Гослесагентство)

Харьковчане уже активно готовятся к новогодне-рождественским праздникам. Неотъемлемым атрибутом каждого дома в зимние праздники являются елка. Именно поэтому работники лесхозов начали реализацию «новогодних красавиц» населению.


В Харькове - самые дешевые елки в Украине (Гослесагентство)
После 10 декабря в Украине откроются елочные базары при государственных лесохозпредприятиях.
 
Лесники планируют реализовать в Украине до конца 2020 года более 500 тыс. елок в ассортименте. Популярностью среди украинских пользуются: сосна обыкновенная, сосна Палласа (крымская), ель европейская (ель), ель белая (пихта).
 
Средняя цена на елки в этом году - 75 грн. По сравнения с остальными регионами, в Харькове елки будут реализовывать по самым низким ценам - от 48 грн. Самые дорогие в Ивано-Франковске - от 120 грн. за ель.
 
Деревца для главного праздника года выращивают на специальных плантациях или срезают при расчистке просек, полос отвода линий электропередачи.
 
Далее в инфографиках указана средняя цена "пушистых красавиц" по регионам Украины: 
 
 
Источник:   Гослесагентство
 Тэги:  стоимость елки, лесхоз, цены на елки, харьков
 
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