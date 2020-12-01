Зимнее бабье лето: синоптики рассказали, каким будет декабрь в Харькове (ХИ)

В этом году синоптики обещают аномально теплый декабрь. Тем не менее, будет и снег, и местами метели, и мороз.
Первый месяц зимы будет мало чем отличаться от своего предшественника. По данным Харьковского гидрометцентра, в первых числах ожидается преимущественно дождь, небольшие ночные морозы и оттепель днем.
1 декабря. Облачно. Ночью в западной половине области небольшие осадки (мокрый снег, дождь), на остальной территории без существенных осадков. Слабый туман. По городу: температура воздуха ночью около 0 °, днем 1-3 ° тепла.
2 декабря. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью 1-6 ° мороза, днем -2 ... + 3 °.
И такую погоду синоптики прогнозируют по крайней мере всю эту неделю. Небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м / с, гололедица, до минус 6-ти ночью и до + 2-х в дневное время. Такие условия, в свою очередь, предупреждают спасатели, могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог, поэтому советуют быть осторожными.
Кстати, такая ситуация может сохраняться довольно долго, ведь, как отмечают в Укргидрометцентре, декабрь обещает быть аномально теплым, средняя температура воздуха ожидается именно на уровне -3 ° + 2, а это почти на 1,5 ° выше средних многолетних значений.
Народные синоптики также ожидают ближе до середины декабря нетипичное для этого периода тепло, некое "зимнее бабье лето". А потом снова мороз. Так что температурных качелей в этом месяце таки не избежать.
Кроме того, иногда вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.
То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться легко, как по волшебству. Чтобы использовать фантастические возможности этого дня, сосредоточтечь на решении одной, зато самой важной задачи.
В первый день зимы погоду на Харьковщине будет определять западная периферия мощного Сибирского антициклона, благодаря которому начнется снижение температуры.
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