01.12.2020 10:11

Зимнее бабье лето: синоптики рассказали, каким будет декабрь в Харькове (ХИ)

В этом году синоптики обещают аномально теплый декабрь. Тем не менее, будет и снег, и местами метели, и мороз.



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Первый месяц зимы будет мало чем отличаться от своего предшественника. По данным Харьковского гидрометцентра, в первых числах ожидается преимущественно дождь, небольшие ночные морозы и оттепель днем.



1 декабря. Облачно. Ночью в западной половине области небольшие осадки (мокрый снег, дождь), на остальной территории без существенных осадков. Слабый туман. По городу: температура воздуха ночью около 0 °, днем ​​1-3 ° тепла.



2 декабря. Днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ночью 1-6 ° мороза, днем ​​-2 ... + 3 °.



И такую ​​погоду синоптики прогнозируют по крайней мере всю эту неделю. Небольшой мокрый снег, ветер юго-восточный, 7-12 м / с, гололедица, до минус 6-ти ночью и до + 2-х в дневное время. Такие условия, в свою очередь, предупреждают спасатели, могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог, поэтому советуют быть осторожными.

Кстати, такая ситуация может сохраняться довольно долго, ведь, как отмечают в Укргидрометцентре, декабрь обещает быть аномально теплым, средняя температура воздуха ожидается именно на уровне -3 ° + 2, а это почти на 1,5 ° выше средних многолетних значений.

Народные синоптики также ожидают ближе до середины декабря нетипичное для этого периода тепло, некое "зимнее бабье лето". А потом снова мороз. Так что температурных качелей в этом месяце таки не избежать.

Кроме того, иногда вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед.