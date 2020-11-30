30.11.2020 14:31

«Полезная программа»: как сделать правильный бульон?

Во вторник, 1 декабря, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу, посвященный любимому блюду миллионов – горячему, питательному и вкусному бульону. От чего зависит его польза? Какой бульон – куриный, мясной или рыбный – наиболее диетический? И какие опасности скрываются в бульонных кубиках? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта рассказали, как не навредить собственному здоровью, приготовить идеальный бульон и сделать из него королевское блюдо.



// inter.ua

Куриный бульон издавна считается одним из самых полезных блюд при различных заболеваниях, в том числе при простудных. Так ли это на самом деле?



«В бульон из птицы переходит много полезных веществ, в том числе аминокислоты, которые укрепляют иммунную систему, – объясняет гастроэнтеролог Инна Бутько. – Также куриный бульон оказывает общеукрепляющее воздействие и помогает организму бороться с недомоганием. Для варки лучше выбирать не бройлерных, а суповых кур, срок жизни которых 5-6 месяцев. В них больше соединительной ткани, больше белков, которые делают бульон не только ароматным, но и питательным. Если же вы готовите бульон из магазинной курицы – первую воду желательно слить. Так мы избавляемся от антибиотиков, нитратов, гормонов и других стимуляторов роста, попадающих в курицу из корма и воды. Кстати, вторичные бульоны предпочтительны и для мясных супов».



Из какой части птицы получается самый полезный бульон? Как сделать его прозрачным? Чем бульон отличается от «Консоме»? И в чем особенности приготовления итальянской «Пастины», японского «Даси» и финского «Калакейтто»? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Инна Бутько, эксперт по качеству и безопасности продуктов Богдана Леонова, шеф-повар Антон Рукавица. Звездный гость «Полезной программы» – телеведущая Жанна Тихонова.





«Самый экзотический бульон, который я пробовала, – рыбно-мясной, из восточной кухни, – рассказывает Жанна Тихонова. – В обычной жизни чаще всего варю бульон из птицы. Чтобы он получился прозрачным, но при этом насыщенным, соблюдаю простые правила. Во-первых, солить нужно до закладки овощей. Во-вторых, во время приготовления не накрывать кастрюлю крышкой, иначе пена не поднимается вверх, а сразу осядет на дне. Пену, конечно же, следует снимать. А если вы этот момент упустили, то можно взбить белок яйца и тонкой струйкой влить в горячий бульон, постоянно помешивая. Пятиминутного кипения более чем достаточно, чтобы белок свернулся. Вынимать его шумовкой вовсе не обязательно. Бульон можно просто процедить».





Выпуск ток-шоу, посвященный бульонам, смотрите завтра, 1 декабря, в 10:00 на телеканале «Интер».



Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».



В среду, 2 декабря, в 10:00 на «Интере» – выпуск о различных видах теста.

Слоеное, дрожжевое, песочное, заварное, бисквитное… В каком из видов теста меньше калорий? Бывает ли оно вообще без муки? Что продается в украинских магазинах и на рынках? Как выбрать тесто без опасных трансжиров и вредных консервантов? И какие непривычные для нас ингредиенты добавляют в тесто в разных кухнях мира? Звездный эксперт ток-шоу – певица Наталка Карпа.



В четверг, 3 декабря, в 10:00 на «Интере» – программа о том, на что обращать внимание при выборе лимонов.

Не хотите болеть зимой – налегайте на лимоны. Помогают ли бабушкины рецепты от болезней? И как найти лучшие лимоны в магазинах? Какие именно покупать – тонкокожие или толстокожие, крупные или мелкие? О чём расскажут запах, вкус и консистенция лимонов? Сколько полезных веществ в солнечном фрукте? И как едят лимоны в разных странах мира, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездная гостья ток-шоу – телеведущая Светлана Леонтьева.





В пятницу, 4 декабря, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о варениках.

Писатель Николай Гоголь в своих литературных шедеврах всегда воспевал вареники. Например, его знаменитая повесть «Вий» содержит упоминание о самых больших варениках, которые когда-либо готовились, – величиною со шляпу. А в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» есть фрагмент о том, как вареники сами прыгали в рот, предварительно обмакнувшись в сметане. И хотя вареники у нас едят с давних времен, знаем об этом блюде мы, как оказывается, далеко не все. Как выбрать качественный замороженный продукт? Почему магазинные вареники часто развариваются? Чем отличаются украинские вареники от их зарубежных собратьев? И в чем состоит главный секрет приготовления вареников, расскажут эксперты «Полезной программы», среди них – народная артистка Украины Светлана Билоножко.





А в субботу, 5 декабря, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную пирожкам.

С мясом, рисом, вареньем, картошкой, печенью или другой начинкой… Пирожки любят и готовят по всему миру – их жарят во фритюре, на сковороде и запекают в печи. Как приготовить пышное и легкое тесто для пирожков? Какие начинки – самые популярные? Чем полезны покупные пирожки и как домашние сделать особенными? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко, шоумен Дмитрий Коляденко и другие эксперты «Полезной программы».