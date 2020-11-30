30.11.2020 11:37

30 ноября еще можно успеть отдать голос за проекты Общественного бюджета 2021

Последний день голосования за проекты Общественного бюджета 2021. Голосование продлится до 30 ноября.



Офис реформ Харькова

Напомним, каждый харьковчанин (совершеннолетний и при наличии прописки) может проголосовать за 5 проектов, которые по его мнению должна реализовать местная власть.

Доступные способы голосования:

1. На сайте "Портал харьковчанина", авторизовавшись с помощью "Мой Харьков".

3. Через терминалы ПриватБанка (только для клиентов ПриватБанка). Выбираем раздел "Голосовать за проекты города", даем разрешение на подтверждение персональных данных и выбираем проекты, за которые будем голосовать.

4. ЦНАП. Необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код (или электронные аналоги в Дії).

5. Дом Недвижимости. Необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код (или электронные аналоги в Дії).

Смотрите видео про все возможные способы голосования и делайте свой выбор:

Общественный бюджет - это часть городского бюджета Харькова, где жители города самостоятельно выбирают, на что их тратить. Победителей выбирают путем голосования на онлайн-платформе или в любом из ЦНАП.

На один проект выделяется от 50 000 до 1,5 миллиона гривен. Общий объем «Общественного бюджета» - 50 млн. гривен.

Эти средства харьковчане и общественные организации могут получить на реализацию проектов следующих основных направлений:

- Транспортная инфраструктура

- Энергоэффективность

- Туризм

- Социальная и гендерная политика

- Молодежная, детская и спортивная инфраструктура

- популяризация ЗОЖ

- Цифровизация.

В общем, за 2 года существования было подано 566 проектов, 119 стали победителями, 57 уже реализованы на общую сумму более 22 миллионов гривен. 39 проектов находятся на этапе реализации.

Для ознакомления с проектом была создана интернет-платформа