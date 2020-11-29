29.11.2020 10:15

Сегодня отмечает юбилей врач-генетик и Почетный гражданин Харькова Елена Гречанина (ХГС)

Харьковский городской совет поздравляет с 85-летием Почетного гражданина Харькова и Харьковской области, генерального директора Межобластного специализированного медико-генетического центра редких (орфанных) заболеваний, директора Украинского института клинической генетики Харьковского национального медицинского университета Елену Гречанину.



// city.kharkov.ua

«За многолетнюю научную деятельность Ваш вклад в развитие генетики в Украине стал неоценимым. Благодаря Вашему научному и интеллектуальному потенциалу, преданности своему делу и профессионализму Вы заслужили огромное уважение не только среди харьковчан и жителей нашей страны, но и на международном уровне.



От всей души желаем Вам здоровья, благополучия и успехов в Вашем почетном труде. Пусть Ваш богатый практический опыт, неиссякаемая энергия и оптимизм способствуют воплощению всех Ваших планов, а любовь и забота близких людей придают новых сил и вдохновения!

Примите слова искренней благодарности за Ваш кропотливый труд! Мира и добра Вам и Вашим родным!» - говорится в поздравлении.