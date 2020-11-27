27.11.2020 11:48

Агентство «IBI-Rating» подтвердило рейтинг инвестиционной привлекательности Харькова (ХГС)

Национальное рейтинговое агентство «IBI-Rating» подтвердило кредитный рейтинг города Харькова на уровне uaA + с прогнозом «в развитии» и рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне invАА.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте экономики и коммунального имущества, такие уровни рейтингов отражают отличную инвестиционную привлекательность и высокую способность города рассчитываться по своим обязательствам. Прогноз «в развитии» указывает на высокую вероятность изменения кредитного рейтинга на протяжении года. В настоящее время такой прогноз применяется ко всем субъектам рейтингования. Он обусловлен усилением неопределенности относительно действия органов власти и хозяйствующих субъектов в случае обострения эпидемиологической ситуации в Украине и мире.

По мнению рейтингового агентства «IBI-Rating» , Харьков имеет мощный промышленный комплекс, который характеризуется значительным удельным весом высокотехнологичных и инновационных предприятий. Продукция этих предприятий реализуется, в частности, на экспорт. Также город имеет существенный объем экспорта услуг. Так, сальдо внешнеэкономической деятельности по торговле услугами в Харькова (в расчете на 1 человека) за 6 мес. 2020 года составило 104,8 долл. США (против 71,99 долл. США по стране в целом). Также превышают показатели по стране темпы строительства в городе жилья.

По информации рейтингового агентства, в Харькове локализованы ключевые органы государственной власти региона. Город является крупным транспортным узлом, через который проходит ряд транспортных потоков общегосударственного значения, что повышает его роль в масштабах Украины. Кроме того, преимуществами Харькова является наличие качественной промышленной и торговой инфраструктуры, что способствует развитию бизнеса. Местные власти проводят активную работу в направлении поддержки предпринимательства, создания положительного имиджа города и реализации инвестиционных проектов, направленных на его развитие.