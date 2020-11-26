26.11.2020 17:28

Полезная программа: как правильно выбрать специи и чем они полезны?

В четверг, 26 ноября, в 10:00 на «Интере» вышел самый ароматный выпуск «Полезной программы» – о специях.



// inter.ua

Сладкие и пряные, острые и жгучие, они не только добавляют пикантности любому блюду, но и делают его целебным. Ведь любые специи обладают рядом полезных свойств. Как они влияют на организм человека? Какие из специй рекомендуется включить в рацион? Как их правильно смешивать? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты программы ответили на эти и другие вопросы.

«Специи существуют с древних времен, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Еще несколько сотен лет назад они были просто бесценны. В Древней Индии ваниль и кориандр дарили молодоженам на свадьбу, как ценный клад. В Древнем Египте корицу, перец и шафран использовали как деньги! А еще их прописывали врачи для сохранения красоты и молодости. Известно, что Клеопатра регулярно принимала ванну с шафраном для красоты тела. А кардамон добавляли в пищу арабские шейхи и турецкие султаны для сохранения мужской силы».

И сейчас, в современном мире, трудно представить нашу жизнь без ароматных порошков, плодов и корешков, которые повышают аппетит, улучшают обмен веществ и укрепляют здоровье. «Польза специй очевидна – от улучшения обмена веществ до укрепления сердечно-сосудистой системы, – говорит диетолог Юлия Трофимчук. – Но, используя их, мы должны помнить, что, как и к любым лекарственным средствам, к ним могут быть и показания, и противопоказания».

МАЙОРАН – сильный натуральный антисептик, в древности его добавляли в воду для мытья рук, применяли для лечения простуды и гриппа. Противопоказания: беременность, повышенная свёртываемость крови, тромбоз сосудов, острый период кишечных расстройств.

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ стимулирует процесс пищеварения и улучшает метаболизм, укрепляет иммунную систему и улучшает кровообращение. Противопоказание: при неумеренном употреблении в организме могут возникнуть нарушения обменных процессов.

КУРКУМА активизирует умственную деятельность и способствует быстрому расщеплению жиров в организме. Благодаря этой приправе чувство насыщения происходит быстрее. Противопоказания: закупорка желчных путей и желчекаменная болезнь, железодефицитная анемия, в больших дозах – при беременности, гастрите и язве желудка.

ИМБИРЬ – природное антивирусное средство. Выводит из организма токсины, повышает иммунитет, избавляет от головной боли и тошноты, очищает почки, печень, избавляет от тяжести в желудке, эффективен при профилактике заболеваний щитовидной железы. Противопоказания: желчекаменная болезнь, язвы и гастриты.

СЕМЕНА КОРИАНДРА обладают антисептическим, отхаркивающим, желчегонным и противогеморройным действием. Противопоказания: гипертония и гипотония, сердечно-сосудистые заболевания, повышенная свертываемость крови, язва желудка, гастриты и холецистит.

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ применяют при расстройствах кишечника и заболеваниях десен. Противопоказание: проблемы мочеполовой системы, желчекаменная болезнь, нервное перевозбуждение.

КОРИЦА способствует нормализации работы желудка и кишечника, активизирует работу почек, печени, желчного пузыря. Снижает количество сахара и холестерина в крови. Помогает при болях в горле. Благодаря антисептическим свойствам обеззараживает пищу и позволяет ей дольше храниться. Противопоказание: большие дозы при беременности, особенно на ранних сроках.

ГВОЗДИКА оказывает бактерицидное, антигельминтное, противогрибковое, обезболивающее и ранозаживляющее действие. Противопоказание: гипертония, болезни пищеварительного тракта.

Будет ли ваше блюдо вкусным и полезным, зависит не только от мастерства повара, но и от качества используемых специй. Оказывается, приправы – одни из наиболее подделываемых продуктов. «Дело в том, что они довольно дорогие, и производители часто поддаются соблазну заменить качественные ингредиенты дешевыми, – объясняет эксперт по качеству и безопасности продуктов Богдана Леонова. – Например, 80% корицы – фальсификат, поэтому не все потребители знают, какой вкус у настоящей корицы, особенно молотой. Ее более дешевый заменитель – кассия. Вместо зиры продают шелуху арахиса и миндаля. Такая подмена ингредиентов может привести к анафилактическому шоку, если у человека аллергия на арахис, или отравлению, если приправа заражена болезнетворными бактериями».

Также эксперт рассказала, на что следует обращать внимание при выборе специй:

1. Запах. Он может быть специфичным и резким, но при этом должен быть приятным и стойким. Затхлый запах говорит о том, что специи некачественные.

2. Целостность упаковки, условия и сроки хранения. Не покупайте товар без маркировки и если срок хранения истек.

3. Внешний вид. Специи должны быть сухими, влажность может испортить их свойства.

4.Состав. Внимательно изучайте этикетку, чтобы убедиться в отсутствии красителей, ароматизаторов и консервантов. Чаще всего химическими усилителями вкуса и аромата маскируют подделки.

ДЕСЕРТ-АНТИСТРЕСС «ЗАПЕЧЕННЫЕ АПЕЛЬСИНЫ С КОРИЦЕЙ»

Ингредиенты:

Апельсины – 2 шт.

Коричневый сахар – 4 ст.л.

Корица – 4 ст.л.

Ягоды и листья мяты для украшения

Способ приготовления:

Апельсины разрезаем пополам, вынимаем косточки и делаем несколько небольших надрезов. Укладываем апельсины в посуду для запекания, предварительно застелив фольгой. Смешиваем сахар с корицей, посыпаем этим миксом апельсины и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 5 минут. Подаем запеченные апельсины с мороженым, ягодами и листочками мяты. Приятного аппетита!

Где лучше покупать специи – на рынке или в магазине? Как правильно их смешивать? Как применять специи в косметологии? И какие ароматы способны поднять настроение? Еще больше полезных советов о специях – в выпуске ток-шоу о качестве жизни «Полезная программа»: