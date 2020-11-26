26.11.2020 14:40

Выдающемуся детскому врачу-инфекционисту установили мемориальную доску в Харькове (ХГС)

Открытие мемориальной доски известному врачу-педиатру, инфекционисту Константину Макаренко состоялось сегодня, 26 ноября, на фасаде дома по пр. Любови Малой, 22, в котором он жил.



Фото: Харьковские известия

В мероприятии приняли участие представители городского совета, духовенства, ученики, коллеги и родные Константина Макаренко. Открытие мемориальной доски приурочено к 90-летию со дня рождения детского врача и ученого. Инициатор установки памятного знака – Харьковская областная ассоциации педиатров.

Отметим, Константин Макаренко 38 лет проработал в Харьковской медицинской академии последипломного образования, где основал кафедру детских инфекционных заболеваний. В доме по пр. Любови Малой, 22 ученый жил с 1969 по 2008 год.

«Пока мы помним тех людей, которые принесли нашему городу интеллектуальную славу, они продолжают жить среди нас. Живут их научные открытия и жизненная философия. А ученики как носители и продолжатели дела Константина Константиновича несут большую ответственность и перед харьковской территориальной громадой, и перед человечеством в целом. Знания и опыт их учителя не знали границ. И то, что сегодня, в день 90-летия Константина Константиновича, его ученики открывают мемориальную доску своему учителю, говорит о многом», - сказала заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Ученики и коллеги врача отметили, что Константин Константинович был талантливым ученым, педагогом и непревзойденным лектором. Благодаря ему углубленные знания по вопросам инфекционных болезней у детей получили тысячи врачей из Украины и других стран мира, среди которых много заведующих кафедр, лабораторий, клиник и отделений медицинских учреждений страны.

«С Константином Макаренко мы работали с 1996 года и до его последних дней. Я проходил у него аспирантуру. Кроме научной и педагогической деятельности, он всегда консультировал больных, брался за самые тяжелые случаи. Он был непревзойденным клиницистом. Константин Константинович работал над передовыми методами диагностики: применял свои алгоритмы, по которым назначал лечение еще до получения результатов анализов. Как врач он прекрасно чувствовал симптоматику, и в тяжелых случаях именно это спасло жизнь многим детям», - отметил заведующий лаборатории противомикробных средств Института микробиологии и иммунологии имени И. И. Мечникова Виктор Казмирчук.

К юбилею врача и ученого бывшие его ученики также издали книгу о его жизненном и творческом пути. В завершение церемонии мемориальную доску Константину Макаренко освятили и возложили к ней цветы.

Справка. Константин Макаренко - детский врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент, основатель и руководитель кафедры детских инфекционных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования. Родился 26 ноября 1930 года в с. Гниляково Одесской обл. Высшее образование получил в Одесском мединституте.

С сентября 1962 года его жизнь была связана с Украинским институтом усовершенствования врачей. Так, в 1962 - 1966 гг. работал ассистентом кафедры педиатрии №1, в 1966 - 1993 гг. - доцентом по курсу инфекционных болезней у детей. В 1993 году в Харьковской медицинской академии последипломного образования он основал кафедру инфекционных болезней, которой заведовал до 2000 года. Кроме того, с 1997 по 2000 год работал доцентом кафедры педиатрии, акушерства и гинекологии Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

Константин Макаренко - автор более 200 научных публикаций, посвященных проблемам инфекционных болезней у детей. С 2000 по 2008 гг. работал над монографиями. Умер 9 декабря 2008 года после тяжелой и продолжительной болезни.