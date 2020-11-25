25.11.2020 11:03

Завершается голосование за проекты Общественного бюджета (ХГС)

Голосование за проекты Общественного бюджета (бюджета участия) города Харькова на 2021 год продлится до 30 ноября.



//Facebook

Каждый харьковчанин (совершеннолетний и при наличии прописки) может проголосовать за пять проектов, которые, на его взгляд, должна реализовать городская власть.

Проголосовать можно несколькими способами:

- через чат-бот в «Viber» и «Telegram» (только для клиентов «ПриватБанка»);



- через терминалы «ПриватБанка» (только для клиентов «ПриватБанка»). Выбрать раздел «Голосовать за проекты города», дать разрешение на подтверждение персональных данных и выбрать инициативы;



- в центрах предоставления административных услуг при наличии паспорта и идентификационного кода (или электронных аналогов документов в «Дії»);



- в Доме недвижимости при наличии паспорта и идентификационного кода (или электронных аналогов документов в «Дії»).



Отметим, что Общественный бюджет - это часть городского бюджета Харькова, выделенная для того, чтобы жители самостоятельно выбирали, на что ее тратить. На один проект выделяется от 50 тыс. грн до 1,5 млн грн. Общий объем Общественного бюджета - 50 млн грн. Харьковчане и общественные организации могут получить средства на реализацию проектов таких направлений: транспортная инфраструктура, энергоэффективность, туризм, социальная и гендерная политика, молодежная, детская и спортивная инфраструктура, популяризация здорового образа жизни, цифровизация.



Всего за два года существования Общественного бюджета было подано 566 проектов, 119 стали победителями, 57 уже реализованы на общую сумму более 22 млн грн. 39 проектов находятся на этапе реализации.

