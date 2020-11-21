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21.11.2020  10:25   

Почетный харьковчанин Михаил Борисюк отмечает день рождения

Харьковский городской совет 21 ноября поздравил с днем рождения Героя Украины, Заслуженного машиностроителя Украины, доктора технических наук Михаила Борисюка.


// city.kharkov.ua

«Ваша жизнь и трудовой путь - достойный пример для нас и последующих поколений. Присущие Вам принципиальность, ответственность, активная жизненная позиция всегда позволяли с успехом решать все поставленные перед Вами задачи.

Желаем благополучия, крепкого здоровья и семейного уюта Вам и Вашим близким! Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые подарят вдохновение и радость», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, харьков, день рождения, михаил борисюк, горсовет
 
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