Почетный харьковчанин Михаил Борисюк отмечает день рождения

Харьковский городской совет 21 ноября поздравил с днем рождения Героя Украины, Заслуженного машиностроителя Украины, доктора технических наук Михаила Борисюка.
«Ваша жизнь и трудовой путь - достойный пример для нас и последующих поколений. Присущие Вам принципиальность, ответственность, активная жизненная позиция всегда позволяли с успехом решать все поставленные перед Вами задачи.
Желаем благополучия, крепкого здоровья и семейного уюта Вам и Вашим близким! Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые подарят вдохновение и радость», - говорится в поздравлении.
День непредсказуемых эмоциональных метаморфоз, когда лед вдруг способен превратиться в пламень, скука – в неподдельный интерес, а ненависть – в любовь (или наоборот).
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
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