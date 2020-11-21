21.11.2020 10:25

Почетный харьковчанин Михаил Борисюк отмечает день рождения

Харьковский городской совет 21 ноября поздравил с днем рождения Героя Украины, Заслуженного машиностроителя Украины, доктора технических наук Михаила Борисюка.



// city.kharkov.ua

«Ваша жизнь и трудовой путь - достойный пример для нас и последующих поколений. Присущие Вам принципиальность, ответственность, активная жизненная позиция всегда позволяли с успехом решать все поставленные перед Вами задачи.

Желаем благополучия, крепкого здоровья и семейного уюта Вам и Вашим близким! Пусть в Вашей жизни будет больше приятных моментов, которые подарят вдохновение и радость», - говорится в поздравлении.