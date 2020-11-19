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19.11.2020  08:28   

Антициклон Thodo принесет в Харьков 15-градусный мороз (РЕДПОСТ)

На Харьковщине прогнозируют мороз и ночью, и днем, отмечают в Укргидрометцентре.


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И все из-за антициклона Thodo ((Тодо)), который принесет с собой стужу.

На дорогах, предупреждают в ГСЧС, гололед, погодные условия таковы, что могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.

19 ноября. Переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 5-10°С мороза, местами до 13-15°С мороза; днем - 1-6°С ниже нуля.
 
Гололед на дорогах продержится до конца недели, более того, ситуация может ухудшиться, потому атмосферный фронт в пятницу, 20 ноября, принесет осадки на значительную территорию страны. В субботу в Харькове заснежит.
 
21 ноября. Небольшой мокрый снег, местами умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6°С мороза, днем ​​от 3°С мороза до 2°С тепла.
 
Так, в уикенд погода несколько испортится. Мокрый снег с дождем не добавлять хорошего настроения. Вероятность осадков сохранится и в дальнейшем, вот только температура воздуха поднимется, днем ​​до +5-ти.

Тэги:  непогода, мороз, снег, харьков, антициклон
 
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