Антициклон Thodo принесет в Харьков 15-градусный мороз (РЕДПОСТ)

На Харьковщине прогнозируют мороз и ночью, и днем, отмечают в Укргидрометцентре.
И все из-за антициклона Thodo ((Тодо)), который принесет с собой стужу.
На дорогах, предупреждают в ГСЧС, гололед, погодные условия таковы, что могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог.
19 ноября. Переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 5-10°С мороза, местами до 13-15°С мороза; днем - 1-6°С ниже нуля.
Гололед на дорогах продержится до конца недели, более того, ситуация может ухудшиться, потому атмосферный фронт в пятницу, 20 ноября, принесет осадки на значительную территорию страны. В субботу в Харькове заснежит.
21 ноября. Небольшой мокрый снег, местами умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура ночью 1-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 2°С тепла.
Так, в уикенд погода несколько испортится. Мокрый снег с дождем не добавлять хорошего настроения. Вероятность осадков сохранится и в дальнейшем, вот только температура воздуха поднимется, днем до +5-ти.
Тяга к приключениям способна внести заметные коррективы в ваши планы: может возникнуть внезапная идея обзавестись новыми знакомствами или новыми впечатлениями.
На смену ясному утру придет облачная погода, которая продержится до самого вечера. Ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки. Туман, видимость 200-500 м. Местами гололед.
Праздник пришел с Кариб: впервые его отпраздновали в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго.
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