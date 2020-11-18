18.11.2020 17:17

Харьковские ОТГ заинтересовались питомником для разведения биомассы

Руководители харьковских объединенных территориальных громад обсудили в Дергачах перспективные проекты по биоэнергетике для ОТГ и процесс подготовки специалистов в энергосфере с их дальнейшим трудоустройством.



// Фото предоставлено организаторами

12 ноября на базе областного учебного центра подготовки и переподготовки кадров АПК немецко-украинская компания BRAUN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (BIT) в лице руководителя Игоря Трушенко при участии Академии аграрных наук Украины презентовала открытие своего Юго-Восточного филиала — Харьковского регионального научно-технического центра биоэнергетики, который возглавила Ирина Рафекова. Данный центр обьединяет Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Сумскую, Донецкую и Луганскую области.