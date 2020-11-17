17.11.2020 15:02

«Утро с Интером»: как деревья могут остановить глобальное потепление?

В этом году в Украине был самый теплый октябрь за последние 140 лет! Среднесуточная температура составляла 12 градусов, а это на четыре градуса выше нормы.



// inter.ua

Экологи отмечают, что в нашей стране глобальное потепление развивается быстрее, чем в мире. Одна из причин – неконтролируемая вырубка зеленых насаждений. Подсчеты ученых шокируют: за прошедший год в Украине исчезло 450 тысяч гектаров леса – по площади это как государство Кабо-Верде.

В программе «Утро с Интером» рассказали, чем грозит неконтролируемая вырубка лесов и как она влияет на изменения климата.

Диоксид серы, диоксид азота, формальдегиды и даже микроскопические частицы пластика – именно такую совсем не здоровую смесь ежедневно вдыхают жители больших городов Украины. Киев, который издавна считался одной из самых зеленых европейских столиц, сейчас все чаще попадает в первую двадцатку международного рейтинга самых загрязненных городов мира. Столица Украины уже задыхается от токсического смога, и даже когда воздух прозрачен, его сложно назвать чистым.

«Мы видим, что уровень заболеваемости болезнями органов дыхания у людей, и особенно детей, проживающих вблизи автомобильных трасс, где очень мощные выбросы, в разных городах превышает от 5 до 18 раз, – говорит Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги. – Хотя в украинском законодательстве прямой связи между загрязнением окружающей среды и здоровьем людей не существует».

Но эта связь есть. Вся грязь, выбрасываемая в воздух предприятиями и автомобилями, образует над землей своеобразное одеяло, которое задерживает тепло. В результате возникает «парниковый эффект». В Организации Объединенных Наций оценили риски, которые несет глобальное потепление, и всерьез заговорили, что конец света может наступить уже в XXI веке!

«Мы должны объединиться! Нас должны услышать! Мы победим только тогда, когда покончим с этими гонками за наше будущее, когда объединим усилия. Потому что обратный отсчет уже начался!» – уверен Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Аномально теплая зима, пылевые бури, которых раньше у нас не было, сокрушительные лесные пожары... Глобальное потепление в Украине, по мнению экспертов, развивается даже быстрее, чем во многих странах мира! «Если в мире средняя температура повысилась на один градус, то в Украине сейчас повышение уже в полтора-два градуса, – объясняет климатолог Евгения Засядько. – Это означает, что климатические пояса сместились на 200 километров».

Больше автомобилей, больше производственных предприятий, которые загрязняют воздух, – по мнению экологов, это самая главная причина изменений климата в мире. Еще одна – уничтожение лесов. В Украине в последние годы деревья вырубают так, будто это какой-то хлам! «У нас в 2019 году было вырублено 450 тысяч гектаров, а посажено – всего 43 тысячи деревьев», – рассказывает председатель Национального экологического совета Украины Александр Чистяков.

За год в Украине исчезает лес площадью, которая примерно в 5 раз превышает территорию Киева. При этом новых деревьев высаживают в 10 раз меньше!

Мы сами создаем кнопку самоуничтожения, уверены экологи. И если ничего не изменится, очень скоро потеряем большинство зеленых насаждений, которые нам дают воздух и выступают в качестве терморегулятора. Даже в самую сильную жару деревья снижают температуру воздуха. «Они понижают температуру на 8-10 градусов – в зависимости от структуры насаждений и видового состава», – говорит дендролог Александр Горелов.

И воображаемую ручку этого регулятора вращаем мы сами: срубил дерево – еще на шаг приблизил экологическую катастрофу, посадил новое – немного задержал глобальное потепление. «Мы остановим повышение температуры на Земле, если каждый человек посадит хотя бы по одному дереву», – убежден Александр Чистяков.

Но деревья нужно высаживать правильно! Расстояние между стволами должно быть 2-3 метра, а от дома или ограждения – не менее 5-ти метров. Лучше выбирать породы деревьев с пышной кроной. Наиболее эффективным очистителем воздуха считается тополь. Вот только желательно брать сорт, который во время цветения не выбрасывает пух.

Но экологи подчеркивают: сколько деревьев ни высаживай, этот процесс будет бесполезным до тех пор, пока черные лесорубы и застройщики в городах будут чувствовать безнаказанность за уничтожение уголков живой природы. Важно относиться к каждому дереву как к полноправному гражданину страны. Для этого следует ввести паспортизацию зеленых насаждений в Украине. «Хоть на карте зелёные зоны и отмечены зеленым, но паспортизации этих зон нет, – рассказывает Александр Чистяков. – Если каждое дерево будет паспортизировано, у него появятся права. И его просто так срубить уже не смогут. А сейчас это просто безликий объект».

Чиновники уже пообещали, что вскоре составят реестр всех деревьев Киева. Возможно, это поможет вернуть городу негласное звание одной из самых зеленых столиц Европы. Но помочь в озеленении нашей страны может каждый из нас. Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев присоединиться к бессрочной акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua. Каждый из нас реально может повлиять на то, каким воздухом будем дышать мы и наши дети!

Сюжет программы «Утро с Интером» о влиянии вырубки леса на изменения климата: