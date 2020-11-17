17.11.2020 14:35

Как сделать подарок человеку, с которым вы живете в разных городах?

Дружба - это отношения, которым нет никаких помех, и даже если вы живете в разных городах, вы все равно можете оставаться если и не лучшими друзьями, то хорошими приятелями. Конечно же, на дни рождения стараются собираться все близкие люди, где б они территориально не находились. Но если обстоятельства сложились так, что вы приехать к товарищу никак не сможете, вы все равно можете сделать ему подарок дистанционно. Как это сделать? Несколько вариантов мы предложим вам в этой статье.



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Сертификат

Отличное решение для презента при подобных обстоятельствах - это заказать для друга электронный подарочный сертификат . Большим его преимуществом является то, что вы можете без труда на сайте компании onecard выбрать ваучер, который будет отправлен виновнику торжества на его электронную почту. Таким образом, вы преподнесете ему действительно нужный и практичный подарок, даже не выходя из своего дома! Ваучер действует также, как и привычная всем подарочная пластиковая карта, и ваш знакомый сможет отправиться в выбранный им магазин и найти там для себя идеальный подарок. А это значит, что даже находясь с другом на расстоянии вы все равно можете порадовать его отличным презентом!

Доставка на дом

Делать подарки в наше время намного проще, чем вы могли бы подумать, в том числе и благодаря курьерской доставке на дом! При этом, действует она не только в крупных городах, но и даже в небольших населенных пунктах. А это значит, что вы можете заказать в интернет магазине любой подарок или букет цветов, оформить доставку, а в нужный день и в указанное вами время ваш приятель получит свой презент. Можете быть уверены, он точно оценит от вас подобный знак внимания!

Подарок почтой

Еще одно преимущество нашего времени - это быстрая доставка почтой. Ведь если раньше посылку можно было ждать неделями, а то и месяцами, то сейчас многие почтовые сервисы работают значительно быстрее. В большинстве случаев вы отправляете свой подарок сегодня, а уже завтра ваш друг получит его в одном из отделений своего города. Но, вы конечно же, можете перестраховаться и отправить ваш подарок заранее, чтоб точно знать, что ко дню рождения вашего приятеля он точно будет на месте.

Поздравление по интернету

Интернет открывает перед людьми все больше границ и помогает общаться людям не просто из разных городов, но и из разных стран и континентов. Поэтому, если сделать подарок у вас никак не получается, вы все равно можете весело поздравить своего знакомого с его праздником. Для этого достаточно записать видеообращение или позвонить ему в режиме онлайн, он будет точно рад увидеть вас хотя бы через экран своего гаджета. Кроме того, иногда достаточно и простого сообщения, чтоб ваш знакомый знал, что вы помните об этом дне. Ведь не зря говорят, что самое главное - это внимание, а не сам подарок.

Конечно же, личное общение и поздравление - это всегда намного приятнее. И рано или поздно вы все равно встретитесь и сможете вручить приятелю что-то действительно глобальное. Но если вы все же выберите один из предложенных нами вариантов и поздравите своего друга сначала на расстоянии, ему точно будет приятно, что вы нашли способ, как передать ему свой подарок!