16.11.2020 13:31

Полезная программа: как правильно выбирать и готовить каши

Во вторник, 17 ноября, в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск «Полезной программы» о кашах. Насколько они полезны с точки зрения диетологии? На какой каше лучше остановить выбор? Есть ли противопоказания? Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, как правильно выбирать крупы, почему одни полезнее других, а также поделятся самыми вкусными рецептами завтраков из каш.



// inter.ua

Каша – основная пища человечества уже много тысяч лет. Гречневая, рисовая, кукурузная, овсяная, манная, пшеничная, перловая, киноа и амарант… Существуют сотни видов каш. Какая из них самая полезная?

«Каши содержат необходимые для энергии сложные углеводы и положительно влияют на наше здоровье в том случае, если есть их в первой половине дня и отдавать предпочтение цельным зернам, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Гречка нормализует давление и уровень холестерина в организме. Рис – гипоаллергенный, он незаменим, когда организм плохо усваивает белок. Кукурузная каша способствует эффективной работе системы пищеварения. Овсянка обеспечивает организм энергией с утра и до самого вечера, а кроме того, богата антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами и фолиевой кислотой. Польза пшеничной каши в том, что она насыщает организм калием, железом, кальцием, фосфором, регулирует работу кишечника и стимулирует мозговую деятельность. Но в ней есть глютен, поэтому аллергикам следует относиться к ней осторожно».

Какой гликемический индекс у разных каш? Есть ли в кашах быстрого приготовления какие-то полезные вещества? Как правильно выбирать, промывать и хранить крупы? Что лучше – варить кашу на молоке или на воде? И какие изысканные блюда можно приготовить из разных круп? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты «Полезной программы»: гастроэнтеролог Татьяна Кулиш, эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Наталья Силонова, шеф-повар Иван Меланович. Полезными советами по приготовлению каш поделится звездный эксперт программы – оперная певица Елена Гончарук.

«Каждое утро прислушиваюсь к себе: какую кашу я бы съела сегодня, – говорит Елена Гончарук. – Иногда хочется приготовить рис с маслом, иногда овсянку с фруктами и медом, иногда киноа с яйцами пашот, лососем и авокадо. А бывает, с вечера заливаю кефиром промытую зеленую гречку, чтобы утром ее съесть без варки. Так создаю с утра себе настроение. Если у вас есть свои «любимчики» в списке круп, помните главный совет экспертов: не налегать на один и тот же продукт. Даже самую полезную на свете кашу не нужно есть каждый день. У каждой каши – свой состав витаминов и микроэлементов. Разнообразив рацион, вы будете получать больше полезных веществ».

Выпуск ток-шоу, посвященный кашам, смотрите завтра, 17 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер».

Также на этой неделе зрители «Интера» увидят и другие выпуски «Полезной программы».

В среду, 18 ноября, в 10:00 на «Интере» – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе и приготовлении буженины.

Буженина – это не вид мяса, как думают многие, а способ его приготовления – одним большим куском. Как выбрать мясо для буженины? В чем его мариновать и как лучше запекать? Какие есть нюансы в производстве этого деликатеса? На что обращать внимание при покупке? И как приготовить оригинальное праздничное блюдо по рецепту шеф-повара? Звездный эксперт ток-шоу – радиоведущая Виктория Зубрейчук.

В четверг, 19 ноября, в 10:00 на «Интере» – программа о луке.

Древние ученые использовали разрезанную луковицу как наглядное пособие по изучению астрономии. Они считали, что Земля, как и лук, имеет несколько сфер-оболочек. В наше время лук присутствует почти в каждом блюде! Всем известны не только пищевые, но и его лечебные свойства. Что говорит об этом современная медицина? Какие сорта лука лучше запекать, какие мариновать, а какие больше подходят для жарки? При каком способе приготовления лучше сохраняются витамины и микроэлементы? И какие необычные и вкусные блюда можно приготовить из лука, рассказали эксперты «Полезной программы». Звездный гость ток-шоу – телеведущая Светлана Вольнова.

В пятницу, 20 ноября, в 10:00 в эфир «Интера» выйдет выпуск «Полезной программы» о стейках.

По данным исследований, сочный мясной стейк входит в десятку самых вкусных и популярных продуктов в мире. За какие свойства его так ценят? Какое мясо больше всего подходит для приготовления стейка? Как выбрать качественную и безопасную говядину на прилавках магазинов? Какими бывают степени прожарки стейков? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят ведущий Александр Лукьяненко, телеведущий Андрей Доманский и другие эксперты «Полезной программы».

А в субботу, 21 ноября, в 10:00 на «Интере» зрители увидят программу, посвященную салу.

Сало считается украинским национальным продуктом. Однако до сих пор мало кто знает, как правильно его выбирать и готовить. Какое сало полезнее для здоровья – соленое, копченое, вареное или запеченное? Сколько его можно съесть без вреда для фигуры? Как выбрать качественное сало, чтобы порадовать себя и гостей любимой закуской? Где правильно его хранить и как красиво подать? На эти вопросы в студии ток-шоу ответят эксперты программы и заслуженный артист Украины Виталий Борисюк.