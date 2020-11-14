14.11.2020 15:00

Умер Алексей Хорошковатый (ХГС)

14 ноября на 42-м году жизни скончался ответственный секретарь Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый.



// city.kharkov.ua

Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким покойного.



«Примите наши соболезнования в связи с постигшей вас утратой!



Алексея Владимировича знали как замечательного специалиста и отзывчивого, скромного человека, который очень хорошо знал свою профессию и всегда шел навстречу коллегам и знакомым. Коллективу городского совета будет его не хватать.

Он вел обширную разноплановую деятельность, участвовал в жизни общественных организаций, сделал так, чтобы имена известных харьковчан навсегда были увековечены на улицах родного города. Его дела никогда не будут забыты.



Желаем родным и близким Алексея Владимировича пережить это горе. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании Харьковского городского совета.