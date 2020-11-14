Главная Новости Общество Умер Алексей Хорошковатый (ХГС)
14.11.2020  15:00   

Умер Алексей Хорошковатый (ХГС)

14 ноября на 42-м году жизни скончался ответственный секретарь Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый.


// city.kharkov.ua
Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным и близким покойного.

«Примите наши соболезнования в связи с постигшей вас утратой!

Алексея Владимировича знали как замечательного специалиста и отзывчивого, скромного человека, который очень хорошо знал свою профессию и всегда шел навстречу коллегам и знакомым. Коллективу городского совета будет его не хватать.

Он вел обширную разноплановую деятельность, участвовал в жизни общественных организаций, сделал так, чтобы имена известных харьковчан навсегда были увековечены на улицах родного города. Его дела никогда не будут забыты. 

Желаем родным и близким Алексея Владимировича пережить это горе. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании Харьковского городского совета.

Источник:   ХГС
 Тэги:  некролог, алексей хорошковатый, харьков, соболезнования, горсовет
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.11 Общество Умер ректор автодорожного университета Анатолий Туренко 13.10 Общество Ушел из жизни главный Дед Мороз Харьковщины Евгений Плаксин 12.10 Общество Умер бывший главный санврач Харьковской области
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 