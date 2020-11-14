Умер Алексей Хорошковатый (ХГС)

14 ноября на 42-м году жизни скончался ответственный секретарь Городской комиссии по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды Алексей Хорошковатый.
Он вел обширную разноплановую деятельность, участвовал в жизни общественных организаций, сделал так, чтобы имена известных харьковчан навсегда были увековечены на улицах родного города. Его дела никогда не будут забыты.
Желаем родным и близким Алексея Владимировича пережить это горе. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится в соболезновании Харьковского городского совета.
Чтобы не испытывать судьбу, сегодня вам лучше воздержаться от принятия ответственных решений или ведения важных переговоров – результат будет непредсказуем.
Антициклон в течение субботы-воскресенья даст слабинку и пропустит осадки. Выходные будут пасмурно-серыми и холодными.
14 ноября отмечаются Всемирный день борьбы с диабетом и Международный день логопеда.
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