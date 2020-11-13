13.11.2020 18:19

ВИДЕО: Спасатели вышли в рейд, чтобы напомнить харьковчанам правила пожарной безопасности в отопительный период (Харьковские известия)

Отопительный сезон в разгаре, поэтому МЧСники решили напомнить харьковчанам правила пожарной безопасности. Они, совместно с райадминистрацией, правоохранительными органами, а также курсантами, отправились в рейд.



Харьковские известия

- Мы проводим информационно-разъяснительную работу, информируем население о соблюдении правил пожарной безопасности.

Вот так, раздавая достопримечательности, МЧСники с представителями администрации Холодногорского района и правоохранительных органов вышли в рейд. Вместе с ними и курсанты университета гражданской защиты. Полученные знания в аудиториях отрабатывают на практике - объясняют людям основные правила пожарной безопасности.

Иван Ищенко курсант 4 курса

Люди реагируют положительно, ведь это, прежде всего, их безопасность, безопасность жизни и здоровья их детей, близких. Поэтому с удовольствием открывают двери, слушают.

Любовь Акинченко харьковчанка

Мы вот в частном секторе, по 100 лет домам нашим. Надо объяснять и старым, и молодым тоже.

Алла Цыганенко харьковчанка

Спасибо большое, что беспокоятся о нас и объясняют нам как правильно, и куда звонить и куда обращаться. Это очень важно. И дай Бог, чтоб это никому не понадобилось.

Галина Третьякова харьковчанка

Для своей семьи, для своего здоровья и жизни это все нам нужно, и мы все поняли.

Памятки раздают в основном в частном секторе, ведь зачастую именно здесь возникают пожары во время отопительного сезона.

Инна Уварова заместитель главы администрации Холодногорского района

Мы проводим периодически такие рейды. В основном это социально-незащищенный категории. Сегодня это были пожилые люди и многодетные семьи.

В этом году в Харькове произошло 2500 пожаров, в которых погибли более 50 человек. Около 50-60% всех возгораний - именно частный сектор.

Игорь Лупандин руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Мы, в первую очередь, обращаем внимание на причины возникновения пожара. А основные причины - человеческий фактор. Это неосторожное обращение с огнем, курение в нетрезвом состоянии, использование оборудования для отопления помещения. Когда мы говорим - техническая причина, то за этим всегда стоит человек. То есть человек должен следить за этим, соблюдать правила безопасности. И это очень важно, и очень важно напомнить еще раз о личных правила безопасности.