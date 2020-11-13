13.11.2020 15:49

Горсовет отстоял в суде законность выделения земли для КП «Городской торговый рынок» (ХГС)

Харьковский городской совет принял законное решение о выделении земельного участка для строительства многофункционального торгового комплекса по пр. Льва Ландау, 182.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 13 ноября, директор КП «Городской торговый рынок» Александр Молчанов, соответствующее решение было принято накануне Восточным апелляционным хозяйственным судом.

Он напомнил, что в октябре 2019 года горсовет выделил коммунальному предприятию земельный участок для строительства многофункционального торгового комплекса. В него должны переехать предприниматели, торговые точки которых попали в зону строительства дороги через рынок «Барабашово».

«Тогда мы столкнулись с проблемой, что концерн «АВЭК» и аффилированные с ним структуры выступили против этого решения и незаконно захватили эту территорию, выставив физическую охрану. Конечно же, в таких условиях мы не могли провести геологические и геодезические изыскания, необходимые для разработки проекта. Когда мы все-таки провели с боем эти изыскания, нас обвинили, что мы якобы рейдеры. Связанная с «АВЭК» фирма «Перехрестя плюс» подала иск о незаконности выделения земли горсоветом нашему коммунальному предприятию. Суд первой инстанции удовлетворил их требования, а вот апелляционный суд вчера полностью в них отказал. Таким образом, решение горсовета о выделении земли признано законным», - отметил Александр Молчанов.

По его словам, несмотря на судебный иск, коммунальное предприятие не останавливало разработку проекта строительства торгового комплекса. Планируется, что до конца года проект будет готов, и строительство начнется в следующем году.

«Руководство концерна «АВЭК» должно понимать, что это не политические игры, а судьбы людей, которые могут остаться на улице без торговых объектов. Сейчас отведенная нам территория все еще захвачена, огорожена контейнерами и фундаментными блоками, ее охраняют люди в балаклавах. Но теперь, имея на руках законное решение суда, мы будем возвращать земельный участок под наш контроль, используя, естественно, все законные методы», - сообщил Александр Молчанов.