14.11.2020 11:51

Утро с Интером: семья из Бразилии высадила 2 млн деревьев и превратила пустырь в тропический лес

Дерево к дереву – спасен лес. Превратить пустырь на месте вырубки в густые джунгли удалось паре из Бразилии. Ощутив, как больно земле, они решили не сидеть сложа руки. В программе «Утро с Интером» – история о том, как, мечтая о жизни в райском уголке, люди за четверть века посадили 2 миллиона деревьев. Чем отблагодарила своих спасителей природа?



// inter.ua

Штат Минас-Жерайс расположен в Бразилии. Фотожурналист Себастьян Сальгадо 20 лет назад вернулся домой и не узнал родную землю: вместо буйных тропических зарослей – безжизненный пустырь. Леса вырубили, земля превратилась в мертвую пустыню, реки пересохли. Себастьян решил исправить эту ситуацию. Помогла встреча с будущей женой Лелией. Девушка предложила смелую идею – посадить лес заново.



«Нашей целью было восстановить лес за 30 лет, – говорит Себастьян. – Это очень сложная работа, нужно было найти воду, чтобы подпитывать деревья».

«А еще – надо иметь терпение, – подчеркивает Лелия. – Ведь, чтобы вырастить большое красивое дерево, понадобится не один год».

В 1999 году состоялась первая посадка деревьев и началось восстановление флоры и фауны. Семья Сальгадо и еще 24 добровольца высадили более 300 видов различных растений.

«Когда мы начинали сажать деревья – земля была повреждена эрозией. Здесь вообще ничего не росло», – вспоминает Антонио, житель Бразилии.

Постепенно природа начала возвращаться к жизни. Чтобы собрать деньги на покупку новых саженцев, супруги Сальгадо основали «Институт Земли», цель которого – восстановить и сохранить уникальные растения тропических лесов Бразилии. В результате деятельности этого фонда было высажено более 2 млн деревьев атлантического леса на площади в 600 гектаров. Прямо посреди леса создали небольшие бассейны, где задерживается вода.

Тяжелый труд окупился, ведь людей отблагодарила сама природа. Теперь в этом молодом лесу изобилует флора, вернулась фауна. Здесь снова живут разнообразные животные и птицы. Возвращение диких животных в эту местность – яркое доказательство того, что у этих людей все получилось! Сейчас тропический рай в Минас-Жерайсе восстановился полностью. Однако команда решила на этом не останавливаться. Теперь «Институт Земли» восстанавливает лесные массивы на Мадагаскаре, а также помогает с высадкой деревьев в Китае.

У Себастьяна много наград за его фотографии и видео. Сын Жулиан снял о нем документальный фильм «Соль Земли», который даже номинировали на кинопремию «Оскар». Однако самая ценная награда, по мнению Себастьяна, – его любимая жена, которая разделила с ним такое важное дело: посадить дерево, а впоследствии – и целый лес.

Безусловно, такие истории вдохновляют! Иногда достаточно желания и энергии одного-двух человек, чтобы изменилось качество жизни сотен и тысяч людей. Телеканалы «Интер», НТН и радио «Пятница» призывают украинцев озеленять страну и присоединиться к бессрочной акции «Посади дерево». Также инициативу информационно поддерживает TV.ua. Чтобы узнать, как принять участие, заходите на сайт derevo.inter.ua. Каждый из нас реально может повлиять на то, каким воздухом будем дышать мы и наши дети!