13.11.2020 14:43

Новые расследования и новые романы: на «Интере» – премьера третьего сезона «Детектива Ренуар»

Впервые в Украине – в воскресенье, 15 ноября, в 16:50 на «Интере» – премьера третьего сезона французского детективного сериала «Детектив Ренуар».



// inter.ua

Кандис Ренуар, уже хорошо зарекомендовавшая себя в качестве начальника отдела уголовной полиции, продолжает успешно расследовать преступления, с которыми не под силу справиться другим детективам. А помогают ей в этом ее команда, богатый жизненный опыт и нестандартный подход к работе. Чтобы раскрыть запутанное дело, она может проникнуть в тюрьму в качестве невесты заключенного, стать водителем автобуса, утроиться официанткой в бар на пляже или устроить допрос… фламинго!

Правда, Кандис пока так и не удалось найти баланс между профессиональной и личной жизнью. У нее начинается роман с майором Давидом Кановой из отдела по борьбе с бандитизмом, в то же время чувства к героине начинает проявлять еще один коллега – ее заместитель, капитан Антуан Дюма. Кого же в итоге выберет Кандис? И не помешают ли служебные романы Ренуар ее работе?

Помимо новых расследований и любовных историй, в третьем сезоне сериала главная героиня переживет потрясение, которое заставит ее посмотреть на свою жизнь по-другому и изменить некоторые привычки.

Кардинальные изменения произойдут и в жизни других персонажей. Например, капитан Антуан Дюма рискует потерять абсолютно все и из уважаемого офицера полиции, правой руки Кандис, превратиться… в наркомана. «Третий сезон будет для Антуана мрачным, он постепенно спускается в ад, – рассказывает исполнитель роли капитана, актер Рафаэль Ленгле. – Его жизнь и его отношения на грани разрушения. Но мне как актеру было очень интересно играть такие перемены в образе персонажа. Мне нравится, что он становится антигероем».

Сможет ли капитан Дюма победить своих демонов, справиться с опасной зависимостью, вернуть себе уважение коллег и расположение женщины, к которой он неравнодушен?

Смотрите в премьерных сериях третьего сезона сериала «Детектив Ренуар» – с 15 ноября по воскресеньям в 16:50 на телеканале «Интер».