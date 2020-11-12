12.11.2020 17:23

К 85-летию со дня рождения Людмилы Гурченко на «Интере» – документальный проект и любимые фильмы с участием актрисы

Сегодня, 12 ноября, исполняется 85 лет со дня рождения Людмилы Гурченко. В субботу, 14 ноября, «Интер» посвятит эфир памяти выдающейся актрисы: телеканал покажет лучшие художественные фильмы с ее участием и одну из последних съемок актрисы.



// inter.ua

Она с детства хотела стать актрисой, даже петь научилась раньше, чем разговаривать. Людмила Гурченко мечтала о сцене, популярности и большой любви. Все это сбылось, но, конечно, не сразу. Ей пришлось пережить войну, голод, холод, оглушительный успех после первой же роли в кино и длительный период забвения. Много раз она чувствовала себя неугодной, забытой, ненужной – и все равно выкарабкивалась, смотрела вперед и шла дальше... «Легенда Марковна!» – так, шутя, обращались к ней друзья, а она в ответ улыбалась и победно кивала.

14 ноября в 22:00 телеканал «Интер» покажет документальный проект «Памяти Людмилы Гурченко». В основе проекта – пронзительные и откровенные монологи актрисы – воспоминания о детстве, непростом военном времени, взлетах и падениях, предательстве и любви. Проект о Людмиле Гурченко стал рассказом об одной из последних съемок актрисы.

Также в субботу, 14 ноября, в эфире телеканала «Интер» – любимые кинофильмы с участием актрисы.

В 11:10 выйдет знаменитая музыкальная комедия Эльдара Рязанова «Карнавальная ночь», после премьеры которой Людмила Гурченко стала настоящей звездой. Первая главная роль в кино – милой и веселой Леночки Крыловой – принесла молодой актрисе из Харькова всенародную славу. Кстати, среди претендентов на роль Леночки были Ирина Скобцева, Лилия Юдина, Валерия Бескова. И даже утвердили изначально Людмилу Касьянову, но после нескольких съемочных дней стало понятно, что для этого персонажа нужна другая актриса. Здесь вмешался случай: в коридоре «Мосфильма» Людмила Гурченко попалась на глаза Ивану Пырьеву, курировавшему картину от киностудии. И именно он привел ее на съемочную площадку «Карнавальной ночи».

В 12:50 «Интер» покажет музыкальный фильм «Девушка с гитарой» режиссера Александра Файнциммера. Главная роль в этой картине была написана уже специально для Людмилы Гурченко. Она сыграла обаятельную продавщицу музыкального магазина Танечку Федосову, мечтающую стать актрисой. Кроме Гурченко, в комедии снялись известные актеры Михаил Жаров, Фаина Раневская и Юрий Никулин, сыгравший в этой ленте первую эпизодическую кинороль. Несмотря на то, что фильм «Девушка с гитарой» стал одним из лидеров проката по итогам 1958 года, и картина, и Людмила Гурченко подверглись жесткой критике чиновников – за «танцы, вертлявые западные штучки-дрючки». После этого актрису перестали снимать на крупных киностудиях и двадцать лет ей доставались только эпизоды и роли второго-третьего плана.

В 14:35 смотрите мелодраму Петра Тодоровского «Любимая женщина механика Гаврилова». Сценарий фильма был написан Сергеем Бодровым-старшим тоже специально под Людмилу Гурченко. Она играет 38-летнюю Маргариту Сергеевну, которая собирается замуж за любимого мужчину, но ее жених не явился в ЗАГС. Гурченко не только сыграла главную роль. Она также получила право выбрать исполнителя роли Гаврилова, предпочтя Сергея Шакурова Владимиру Высоцкому, и настояла на новом финале картины.

А в ночном эфире – в 23:35 – выйдет 2-серийная музыкальная комедия «Небесные ласточки» режиссера Леонида Квинихидзе. Сюжет картины основан на оперетте «Мадемуазель Нитуш». Людмила Гурченко претендовала на главную роль – скромной юной воспитанницы пансиона для благородных девиц Денизы Нитуш. Но в итоге эта роль досталась 14-летней выпускнице хореографического училища Ие Нинидзе, а Гурченко сыграла капризную примадонну Корину. Также в этой картине снялись Андрей Миронов, Александр Ширвиндт и Сергей Захаров. Режиссер Леонид Квинихидзе снимал «Небесных ласточек» на гребне успеха другой своей работы – комедии «Соломенная шляпка», где также сыграли Андрей Миронов и Людмила Гурченко. Именно Квинихидзе вернул актрису в кино после долгих лет творческого забвения.

Не пропустите – в субботу, 14 ноября, с 11:10 на телеканале «Интер» – документальный проект о жизни и творчестве Людмилы Гурченко, а также лучшие художественные фильмы с ее участием.