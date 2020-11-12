Для харьковчан провели социальную экскурсию на аэродром «Коротич» (ХГС)

Социальная экскурсия в Харьковский аэроклуб и Пархомовский художественный музей прошла 11 ноября 2020 года для представителей подразделения «Дети Чернобыля» Харьковской городской организации «Союз Чернобыль».
Сегодня вам будет легче концентрироваться на главном, не отвлекаясь на второстепенное. Единственное «но» – излишняя серьезность может несколько омрачать настроение.
Мощный антициклон продолжает формировать сухую погоду с температурным фоном в пределах климатической нормы. День в Харькове будет облачным, без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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