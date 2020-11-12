12.11.2020 15:58

Для харьковчан провели социальную экскурсию на аэродром «Коротич» (ХГС)

Социальная экскурсия в Харьковский аэроклуб и Пархомовский художественный музей прошла 11 ноября 2020 года для представителей подразделения «Дети Чернобыля» Харьковской городской организации «Союз Чернобыль».



//city.kharkov.ua

Экскурсанты побывали на аэродроме «Коротич», в Харьковском аэроклубе им. В. С. Гризодубовой, где узнали историю и интересные факты об авиации разных времен. Также они посетили музей в Пархомовке (Краснокутский район), где ознакомились с уникальными произведениями живописи, графики и скульптуры, в частности, с работами выдающихся художников - Ильи Репина, Пабло Пикассо, Каземира Малевича, Ивана Айвазовского и др.

Напомним, что социальные экскурсии для жителей города Харькова, в рамках выполнения Программы укрепления положительного международного имиджа и развития международного сотрудничества города Харькова на 2018-2020 годы, организовывает Департамент международного сотрудничества.