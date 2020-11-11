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11.11.2020  12:42   

Первый заморозок ноября стал рекордом (Гидрометцентр)

Первый заморозок этого года стал самым поздним в истории метеонаблюдений.


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Сегодня по данным метеостанции Харьков, минимальная температура воздуха составила -1,5°С.

Это первый заморозок этой осенью в городе и к тому же, он стал самым поздним в истории метеонаблюдений, всего на один день обойдя предыдущий рекорд 1967 года.

Продолжительность безморозного периода, таким образом, в Харькове составила 201 день (с 24 апреля по 10 ноября), сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Тэги:  рекорд, температура, харьков, гидрометцентр, погода
 
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