Первый заморозок ноября стал рекордом (Гидрометцентр)

Первый заморозок этого года стал самым поздним в истории метеонаблюдений.
Сегодня по данным метеостанции Харьков, минимальная температура воздуха составила -1,5°С.
Это первый заморозок этой осенью в городе и к тому же, он стал самым поздним в истории метеонаблюдений, всего на один день обойдя предыдущий рекорд 1967 года.
Продолжительность безморозного периода, таким образом, в Харькове составила 201 день (с 24 апреля по 10 ноября), сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
День наделяет энергичностью, любознательностью и огромной верой в себя. Это позволит добиться успеха там, где требуется решительность и энтузиазм.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без осадков.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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