Два молокозавода Харьковщины оштрафованы за фальсифицированное сливочное масло (АМК)

Антимонопольный комитет Украины принимает решения по делам, которые были начаты после масштабного исследования сладкосливочного масла.
В результате расследования выявлен ряд недобросовестных производителей, которые изготавливали смеси с неизвестными составляющими и при этом называли продукт «маслом», сообщили в Антимонопольном комитете.
Согласно ГОСТ (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир (растительный жир сразу лишает продукт названия «сливочное масло»). А у некоторых производителей содержание немолочных и растительных жиров достигало 90-100%.
АМКУ наложил штрафы на пятерых недобросовестных производителей, среди которых:
ООО «Богодуховский молокозавод» (Харьковская обл.) - оштрафиван на 20,6 млн грн
ООО «Малороганский молочный завод» (Харьковская обл.) - 4,4 млн грн
ООО «Гайсинский молокозавод» (Винницкая обл.) - 3600000 грн
ООО «Симол» (Киевская обл.) - 1 млн грн
ООО «Интер-Мол» (г. Днепр) – на 968 тыс. грн.
Комитет завершает рассмотрение дел по другим производителям, нарушители будут привлечены к ответственности за нарушение конкурентного законодательства.
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