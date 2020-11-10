10.11.2020 15:00

Стильная золотая булавка на все случаи жизни: какую выбрать? «Оникс» дает советы

Ювелирные украшения впечатляют своим разнообразием. Они прекрасно дополняют любой образ. Кроме этого они способны подчеркнуть безупречный вкус.



oniks.ua

А еще такие аксессуары могут иметь вполне практическое значение. Например, красиво скрепить шарф или другие элементы одежды. Кроме того такую вещь еще можно сделать своим оберегом. Некоторым кажется, что такого изделия не существует, но они ошибаются. Это золотая булавка, которая может выполнить все. К тому же она идеально впишется в любой образ, если ее правильно подобрать и «Оникс» в этом немного поможет.

Какое лучше всего подобрать украшение?

Многие не могут понять оригинальность этой вещи. Это же простая булавка. Да, ее форма остается классической, вот только ювелиры успешно поработали над ее внешним видом. В результате в ассортименте появилось много оригинальных вещей.

Среди этого великолепия без проблем подберете интересные аксессуары. Просто подумайте, куда чаще будете носить такую вещь.

В офис

Хоть от вас и не требуют соблюдение дресс-кода, украшения должны быть лаконичными и стильными. Это означает, что тут не должно быть никаких лишних элементов, только драгоценный металл.

При этом всем изделие выглядит довольно стильно и оригинально. Довольно часто головка булавки украшена витиеватым узором или небольшой фигуркой.

На вечер

Прекрасно выглядят украшения с мелкими камнями. Они могут быть одного цвета или разного, чтобы добавить еще большей нарядности. Как правило, вставками украшена только определенная часть.

Также привлекают внимание модели с шариками, где комбинируются вставки и драгоценный металл.

На каждый день

Особенно модницам нравятся различные вещи с подвесками. Их предлагается невероятное количество, но можно выделить основные:

Различные обереги. Так особенно популярна подвеска «Глаз Фатимы». Такую вещь часто носят, чтобы уберечься от сглаза.

Цветы, сердце или звезды – еще одни популярные варианты. Они могут быть с камнями или покрыты ювелирной эмалью.

Различные животные. Если говорить о детских вариантах, то они довольно яркие и красочные. Модницы же больше предпочитают модели с камнями или просто из драгоценного металла.

Помните, что ювелиры постоянно проявляют фантазию и ассортимент пополняется новыми украшениями. Это значительно расширяет выбор. Просто четко решите для себя, какой аксессуар больше всего хотите и «Оникс» подскажет несколько подходящих вариантов. Это позволит создать стильный и изысканный образ.