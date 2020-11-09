09.11.2020 15:32

ФОТО: В Индустриальном районе наградили лучших работников культуры (Горсовет)

Праздничный прием по случаю Всеукраинского дня работников культуры и мастеров народного искусства прошел 9 ноября в Администрации Индустриального района.



// city.kharkov.ua

Председатель администрации района Ольга Вельможная поблагодарила работников культуры за плодотворный труд и профессионализм.

«Культура формирует национальное единство, делает нас неповторимыми. Благодаря ежедневной работе работников культуры и любительского искусства мир вокруг становится ярче и творчески наполненным. Вы создаете людям праздник, помогаете молодому поколению приобщаться к истокам украинской культуры, видеть в ней лучшее и самое ценное, знакомите нас с культурным наследием мира. Желаем, чтобы ваш труд ценился, неисчерпаемого вдохновения, с энтузиазмом искать и воплощать в жизнь креативные идеи, превращать задуманное в шедевры», - подчеркнула Ольга Вельможная.



За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый личный вклад в развитие культуры города Харькова присутствующих наградили грамотами и благодарностями Администрации Индустриального района и вручили подарки.



Также в честь профессионального праздника на церемонии награждения выступили исполнители и творческие коллективы района.

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