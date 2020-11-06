06.11.2020 17:34

Работу общепита в Харькове продлили до 22:00 (ХОГА)

Ресторанам и кафе Харьковской области, которые расположены в «красной» карантинной зоне, разрешили работать до десяти часов вечера.



// РЕДПОСТ

По предложению ХОГА в «красной» зоне разрешена работа заведений питания до 22:00, но с повышенным контролем за соблюдением противоэпидемических мероприятий.



«К сожалению, в этом году мы столкнулись с очень сложным выбором, где на одной чаше весов - человеческие жизни и здоровье, а на другой - нормальная жизнедеятельность. Этот выбор по-своему очень болезненный для всех. Мы понимаем все трудности, с которыми пришлось столкнуться представителям бизнеса из-за пандемии COVID-19 и введенных карантинных ограничений. Мы делаем максимум для того, чтобы люди работали. Ограничения «красной зоны» предусматривают полное закрытие заведений общественного питания, но мы добились разрешения работать до 22:00», - отметил председатель ХОГА Алексей Кучер.



Напомним, 6 ноября на Государственной комиссии ТЭБ и ЧС приняли новое зонирование по коронавирусу. Так, с 9 ноября в «красную» зону, кроме города Харьков и Богодуховского и Золочевского районов, вошли города Лозовая, Первомайский и Чугуев и районы: Барвенковский, Валковский, Зачепиловский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский.



По информации директора ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Любови Махоты, эпидемиологическая ситуация на территории области продолжает обостряться.



«Интенсивность эпидпроцесса растет как в городе Харькове, так и в районах области. В Харькове за последние две недели темп прироста составил 11,5%, зарегистрировано 6457 случаев (67,7% от общего количества зарегистрированных за этот период), показатель на 100 тысяч населения - 452,63», - рассказала Любовь Махота.



Согласно ее данным темп прироста в районах области составляет 24,3%. Средний показатель на 100 тысяч населения - 379,8. Районы, где показатель выше 320 человек на 100 тысяч населения, отнесены к красной зоне.