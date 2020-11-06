Главная Новости Общество ФОТО: В Индустриальном районе прошла эстафета памяти (Горсовет)
06.11.2020  17:01   

ФОТО: В Индустриальном районе прошла эстафета памяти (Горсовет)

Мероприятие по случаю завершения эстафеты памяти «Мы - потомки победителей! Помним! Гордимся!» состоялось сегодня, 6 ноября, в Администрации Индустриального района.


// city.kharkov.ua

В акции приняли участие ветераны, ученики и педагоги школ района. Участник Второй мировой войны, переживший блокаду Ленинграда, Иван Лежебоков прочитал свои стихи.

Глава Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поблагодарила ветеранов Второй мировой войны и всех, кто сегодня защищает независимость Украины.

«Сколько бы ни прошло десятилетий, мы всегда будем обращаться к историческим событиям Второй мировой войны ради сохранения памяти о подвиге наших дедов и прадедов», - сказала Ольга Вельможная.



За активную жизненную позицию, патриотическое воспитание подрастающего поколения присутствующих наградили Грамотами и Благодарностями Администрации Индустриального района. Кроме того, педагогам, которые сотрудничают с ветеранскими организациями, вручили грамоты Харьковской городской организации ветеранов Украины. Также на мероприятии выступили творческие музыкальные коллективы района. В завершение символы эстафеты памяти - альбом-летопись боевой и трудовой славы, а также кубок с символикой города Харькова и Организации ветеранов Украины - передали в другой район.

Отметим, в рамках эстафеты памяти в школах Индустриального района прошли встречи с ветеранами, которые поделились с детьми воспоминаниями о военных годах. Также были проведены конкурс творческих работ «Помним! Гордимся!», выставка стенгазет и фотографий, выпущена электронная газета и онлайн фото-журналы, состоялся конкурс рисунков и поделок «Пламя маков не угасает». Кроме того, прошел онлайн-концерт ко Дню Победы.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  эстафета памяти, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
17.12 Общество В школах Киевского района проходит эстафета памяти (ФОТО) 22.11 Общество Эстафета памяти - в Киевском районе 20.11 Общество К эстафете памяти присоединились школьники Индустриального района (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 