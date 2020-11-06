06.11.2020 17:01

ФОТО: В Индустриальном районе прошла эстафета памяти (Горсовет)

Мероприятие по случаю завершения эстафеты памяти «Мы - потомки победителей! Помним! Гордимся!» состоялось сегодня, 6 ноября, в Администрации Индустриального района.



// city.kharkov.ua

В акции приняли участие ветераны, ученики и педагоги школ района. Участник Второй мировой войны, переживший блокаду Ленинграда, Иван Лежебоков прочитал свои стихи.

Глава Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поблагодарила ветеранов Второй мировой войны и всех, кто сегодня защищает независимость Украины.



«Сколько бы ни прошло десятилетий, мы всегда будем обращаться к историческим событиям Второй мировой войны ради сохранения памяти о подвиге наших дедов и прадедов», - сказала Ольга Вельможная.





За активную жизненную позицию, патриотическое воспитание подрастающего поколения присутствующих наградили Грамотами и Благодарностями Администрации Индустриального района. Кроме того, педагогам, которые сотрудничают с ветеранскими организациями, вручили грамоты Харьковской городской организации ветеранов Украины. Также на мероприятии выступили творческие музыкальные коллективы района. В завершение символы эстафеты памяти - альбом-летопись боевой и трудовой славы, а также кубок с символикой города Харькова и Организации ветеранов Украины - передали в другой район.

Отметим, в рамках эстафеты памяти в школах Индустриального района прошли встречи с ветеранами, которые поделились с детьми воспоминаниями о военных годах. Также были проведены конкурс творческих работ «Помним! Гордимся!», выставка стенгазет и фотографий, выпущена электронная газета и онлайн фото-журналы, состоялся конкурс рисунков и поделок «Пламя маков не угасает». Кроме того, прошел онлайн-концерт ко Дню Победы.