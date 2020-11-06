ФОТО: В Индустриальном районе прошла эстафета памяти (Горсовет)

Мероприятие по случаю завершения эстафеты памяти «Мы - потомки победителей! Помним! Гордимся!» состоялось сегодня, 6 ноября, в Администрации Индустриального района.
В акции приняли участие ветераны, ученики и педагоги школ района. Участник Второй мировой войны, переживший блокаду Ленинграда, Иван Лежебоков прочитал свои стихи.
Глава Администрации Индустриального района Ольга Вельможная поблагодарила ветеранов Второй мировой войны и всех, кто сегодня защищает независимость Украины.
«Сколько бы ни прошло десятилетий, мы всегда будем обращаться к историческим событиям Второй мировой войны ради сохранения памяти о подвиге наших дедов и прадедов», - сказала Ольга Вельможная.
За активную жизненную позицию, патриотическое воспитание подрастающего поколения присутствующих наградили Грамотами и Благодарностями Администрации Индустриального района. Кроме того, педагогам, которые сотрудничают с ветеранскими организациями, вручили грамоты Харьковской городской организации ветеранов Украины. Также на мероприятии выступили творческие музыкальные коллективы района. В завершение символы эстафеты памяти - альбом-летопись боевой и трудовой славы, а также кубок с символикой города Харькова и Организации ветеранов Украины - передали в другой район.
Отметим, в рамках эстафеты памяти в школах Индустриального района прошли встречи с ветеранами, которые поделились с детьми воспоминаниями о военных годах. Также были проведены конкурс творческих работ «Помним! Гордимся!», выставка стенгазет и фотографий, выпущена электронная газета и онлайн фото-журналы, состоялся конкурс рисунков и поделок «Пламя маков не угасает». Кроме того, прошел онлайн-концерт ко Дню Победы.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение, не имеющее выхода. Или же просто странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Выходные будут пасмурными и прохладными.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
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