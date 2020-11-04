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04.11.2020  14:24   

«Полезная программа»: как собрать вкусный и полезный обед в ланч-боксе?

В среду, 4 ноября, в 10:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск «Полезной программы о ланч-боксах – спасительных коробочках с вкусной едой.


// inter.ua

Как вы обедаете на работе? Успеваете ли поесть в круговороте дел? И что именно вы едите? Берете с собой или покупаете готовый обед в магазине? В студии ток-шоу ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разобрались, из чего состоит идеальный ланч-бокс и как выбрать безопасный контейнер для еды.

Японцы называют их «бэнто», индусы – «дабба», американцы – «ланч-бокс». Этими терминами обозначают порционную еду, упакованную в специальные контейнеры для хранения продуктов, которые можно взять с собой в офис, на учебу или на пикник. «У японцев привычка носить с собой еду на работу берет начало с 1185 года, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Уже тогда они брали в дорогу высушенный рис, чтобы при случае залить его кипятком и перекусить. Через несколько столетий появились первые коробочки для вареного риса, а с XVII столетия деревянные «бэнто» стали очень популярными: их брали с собой даже на обычные прогулки. В то же время появились книги с рецептами и советами, как лучше украсить коробочку с обедом. А с XIX века «бэнто» уже продавались на железнодорожных станциях, чтобы пассажиры могли перекусить в ожидании своего поезда. Сейчас «бэнто» можно купить в любом магазине и в любой конфигурации».

Производители предлагают различные по форме, объему и функциям боксы. Казалось бы, что может быть проще, чем выбор контейнера для перекуса? Ведь он основан на дизайне и размерах коробки. На самом деле неправильный подбор ланч-боксов может иметь ощутимые последствия для здоровья.

«При выборе ланч-бокса обязательно обращайте внимание на материал, из которого он изготовлен, – объясняет Виктория Кийко, эксперт по качеству и безопасности продуктов. – На пластиковых контейнерах ищите надпись «Не содержит бисфенол-А». А металлические боксы лучше покупать из нержавеющей стали. Хотя в них есть свои плюсы – они сохраняют полезные свойства продуктов, но есть и минусы – их нельзя ставить в микроволновку. Стеклянные ланч-боксы тяжелые, но для хранения и разогревания продуктов идеальны. Главное преимущество – тара из стекла не впитывает ароматы еды и легко моется. Электрические боксы разогреют ваш обед за несколько минут, они герметичны и могут сохранять еду теплой в течение нескольких часов».

Чтобы собрать полезный обед в ланч-бокс, гастроэнтеролог Галина Салтыкова советует обратить внимание на следующие компоненты:

1. Овощи. Ваш дневной рацион должен состоять из 2-3 порций разных овощей, которые являются кладезем ценных питательных веществ, а также важным источником клетчатки.

2. Белок. Обеспечивает оптимальное поддержание энергии в организме на протяжении дня. Лучший вариант тушеное мясо, рыба или бобовые.

3. Сложные углеводы. Это может быть кусочек цельнозернового хлеба, небольшая порция коричневого риса или гречки.

4.  Фрукты. Оптимальная дневная норма для человека два фрукта.

5. Жиры. Они являются важным элементом для поддержания оптимального функционирования мозга и нервной системы.

«Существует негласное правило «4-3-2-1», – говорит шеф-повар Сергей Хегай. – Идеальный обед должен содержать 4 части углеводов, 3 части мяса или рыбы, 2 части овощей, остальное – специи и пряности». По словам эксперта, собрать правильный и вкусный ланч-бокс себе на работу или ребенку в школу – совсем не сложно, а главное – это не требует значительных финансовых затрат. Вот несколько вариантов перекусов из разных стран мира.

ЛАНЧ-БОКС ПО-ЯПОНСКИ

Ингредиенты:

Вареный рис – 150 г

Куриное филе – 200 г

Соевый соус – 30 г

Мед – 1 ст. л.

Перец сладкий – 1 шт.

Брокколи – 50 г

Лук – ½ шт.

Чеснок – 1 зубчик

Масло для жарки – 20 г

Приготовление: на разогретом масле обжариваем филе курицы, добавляем чеснок, вливаем соевый соус и мед. Хорошо перемешиваем, доводим курицу до готовности и перекладываем ее в отдельную посуду. Выкладываем на сковороду порезанные овощи, накрываем крышкой и тушим до мягкости. Выкладываем в ланч-бокс готовый рис, сверху овощи и мясо.

ЛАНЧ-БОКС ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Ингредиенты:

Багет

Сливочное масло – 4 ст. л.

Ветчина – 12 ломтиков

Сыр – 4-5 ломтиков

Корнишоны – 4-5 шт.

Помидоры черри – 4-5 шт.

Виноград – 100 г

Приготовление: багет разрезаем вдоль. Одну часть намазываем маслом, выкладываем ветчину, а сверху сыр. Накрываем второй частью и разрезаем багет пополам. Половину багета выкладываем в ланч-бокс, рядом – корнишоны, помидоры черри и немного винограда – на десерт.

ЛАНЧ-БОКС ПО-АМЕРИКАНСКИ

Ингредиенты:

Вареный рис – 150 г

Красная вареная фасоль – 100 г

Стебли сельдерея – 3 шт.

Авокадо – 1 шт.

Лимонный сок – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Изюм – 100 г

Ягоды и фрукты

Приготовление: смешиваем вареный рис с бобами, добавляем соль по вкусу. Готовим соус гуакамоле: разминаем вилкой авокадо, солим, перчим, добавляем лимонный сок. Нарезаем сельдерей. Выкладываем в ланч-бокс рис с бобами, сельдерей с гуакамоле, на десерт – изюм или фрукты и ягоды.

Еще больше интересной информации о ланч-боксах – в новом выпуске ток-шоу «Полезная программа» – https://youtu.be/o6X21Heyk98

Советы экспертов, как выбрать качественные продукты и что из них приготовить, – в ток-шоу «Полезная программа» – со вторника по субботу в 10:00 на «Интере». Уже завтра, 5 ноября, зрителей ждет выпуск о сладких йогуртах и творожных десертах.


 

Источник:   Телеканал «Интер»
 Тэги:  телеканал интер, полезная программа, ланч-бокс
 
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