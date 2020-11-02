02.11.2020 16:41

Общественный бюджет-2021: началось голосование за проекты (Горсовет)

Голосование за проекты Общественного бюджета (бюджета участия) города Харькова на 2021 год продлится до 30 ноября 2020.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в КУ «Офис реформ», в этом году харьковчане и общественные организации получат средства из общественного бюджета на реализацию проектов таких направлений, как транспортная инфраструктура, энергоэффективность, туризм, социальная и гендерная политика, молодежная, детская и спортивная инфраструктуры, популяризация здорового образа жизни и цифровизация.

Каждый харьковчанин (совершеннолетний и при наличии прописки) может отдать свой голос за пять проектов. Проголосовать можно на сайте «Портал харьковчанина» в разделе «Инициативы», в центрах предоставления административных услуг города, в Доме недвижимости, а также (для клиентов «ПриватБанка») через чат-бот в «Viber» и «Telegram» и через все терминалы банка.

Напомним, общественный бюджет (бюджет участия) - это часть городского бюджета Харькова, где жители города самостоятельно выбирают, на что их расходовать. Проекты-победители определяются путем голосования на онлайн-платформе или в любом из ЦПАУ. Общий объем Общественного бюджета-2021 запланирован в сумме 50 млн грн, при этом минимальный объем финансирования одного проекта составляет 50 тыс. грн, а максимальный - 1,5 млн грн. Определение проектов-победителей пройдет до 10 декабря.

В КУ «Офис реформ» отмечают, что за два года существования бюджета участия харьковчане подали 566 проектов, из которых 119 стали победителями. 57 проектов город уже реализовал на общую сумму более 22 млн грн, еще 39 - реализуются сейчас.