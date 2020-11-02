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02.11.2020  10:02   

Умер ректор автодорожного университета Анатолий Туренко

Городской совет выражает соболезнования родным Анатолия Туренко.


// city.kharkov.ua

Харьковский городской совет и его исполнительный комитет выражают соболезнования родным Почетного гражданина города Харькова, заслуженного деятеля науки и техники Украины, ректора Харьковского национального автомобильно-дорожного университета Анатолия Туренко.

Анатолий Николаевич умер 1 ноября на 81-м году жизни.

«Примите наши соболезнования в связи с постигшей вас утратой.

Анатолий Николаевич был прекрасным специалистом, который посвятил жизнь развитию автомобильно-дорожной инфраструктуры. Более 20 его изобретений внедрены в производство на предприятиях Украины, Беларуси, Грузии и в других странах.

Под руководством Анатолия Туренко Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет стал единственным в регионе научным центром, объединившим все составляющие автомобильно-дорожного комплекса. Ученые вуза работают над повышением безопасности дорожного движения, оценкой качества состояния дорог и ведут другую работу по модернизации отрасли. Также Анатолий Николаевич руководил единственной в Украине лабораторией скоростных автомобилей, где были спроектированы и изготовлены 34 гоночных автомобиля. Благодаря его мудрому руководству автомобильно-дорожный университет занимает лидирующие позиции в национальном рейтинге, а его выпускники – лучшие специалисты в своем деле.

Память об Анатолие Николаевиче навсегда останется в сердце каждого выпускника, педагога, ученого, которые с ним работали. Он оставил после себя замечательный вуз, сплоченный коллектив, десятки изобретений, сотни научных трудов, подготовил тысячи молодых профессионалов, которые брали с него пример. Уверены, что сегодня вместе с вами скорбит не только Харьков, но и вся Украина!» - говорится в соболезновании.

Источник:   ХГС
 Тэги:  некролог, анаторий туренко, харьков, соболезнования, горсовет
 
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