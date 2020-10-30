30.10.2020 14:49

Заявление Харьковского городского совета в связи с подсчетом голосов (Горсовет)

Политические силы, которые вели грязную избирательную кампанию против Геннадия Кернеса и блока «Успешный Харьков», продолжают использовать свои нечистоплотные методы и в период подсчета голосов.



//city.kharkov.ua

Так, вчера ряд СМИ со ссылкой на члена областной избирательной комиссии от ОПЗЖ заявили о том, что Блок Кернеса набрал 30% голосов в Харьковский областной совет.

Обращаем внимание СМИ, что к этому заявлению надо относиться как к преждевременному и политически ангажированному, так как ОПЗЖ считала и считает Харьков и область базовым для себя регионом и пытается всячески занизить результаты победителя выборов.

Акцентируем внимание на том, что областная избирательная комиссия не получила еще ни одного протокола из округов, расположенных непосредственно в Харькове. А это означает, что как только эти протоколы поступят – а это произойдет не позднее 2 ноября, – результаты всех участников выборов будут скорректированы.

По результатам параллельного подсчета голосов, лидером выборов в областной совет действительно является «Блок Кернеса - Успешный Харьков», но с результатом не в 30%, а почти в 35%. Результаты ОПЗЖ, согласно этому же подсчету, значительно уменьшатся - с 24% до 21%. Также в облсовет проходят «Слуга народа» с 12,7%, «Блок Светличной «Разом!» с 12,34% и «Европейская солидарность» с 8,02%.

Также параллельный подсчет голосов говорит о том, что победителем выборов в Харьковский городской совет является блок действующего мэра с результатом в 38%, ОПЗЖ - на втором месте (20,96%). Далее идут «Европейская солидарность» - 8,99%, «Слуга народа» - 8,76%, «Партия Шария» - 6,56% и «Блок Светличной «Разом!» - 6,14%.

Харьковский городской совет понимает, с какой целью политические оппоненты Геннадия Кернеса начали вбрасывать в информационное пространство цифры, которые не соответствуют результатам волеизъявления в городе и области. И ответственно заявляет: подобные манипуляции не помогут скорректировать настоящие результаты выборов в нужную им сторону.

Мы призываем все политические силы, прошедшие как в городской, так и в областной советы, оставить политическую борьбу в стороне, поскольку выборы уже закончились, и готовиться к совместной работе на благо Харькова и региона. Только сотрудничая, мы сможем сделать жизнь жителей Харькова и области лучше и комфортнее.