Почетный харьковчанин Александр Харченко отмечает день рождения

Харьковский городской совет сегодня, 30 октября, поздравил с днем рождения Александра Харченко – Почетного гражданина города Харькова, заслуженного строителя Украины, председателя наблюдательного совета АО «Трест Жилстрой-1».
«Ваша деятельность способствует развитию нашего родного города и является одной из ведущих строительных отраслей нашего региона, достигших высоких результатов в строительстве жилых домов и социальных объектов.
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и инновационных проектов», - говорится в поздравлении.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров.
В народе этот день назывался Осия Колесник.
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