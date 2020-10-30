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30.10.2020  09:29   

Почетный харьковчанин Александр Харченко отмечает день рождения

Харьковский городской совет сегодня, 30 октября, поздравил с днем рождения Александра Харченко – Почетного гражданина города Харькова, заслуженного строителя Украины, председателя наблюдательного совета АО «Трест Жилстрой-1».


// city.kharkov.ua

«Ваша деятельность способствует развитию нашего родного города и является одной из ведущих строительных отраслей нашего региона, достигших высоких результатов в строительстве жилых домов и социальных объектов.

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, реализации намеченных планов и инновационных проектов», - говорится в поздравлении.

Источник:   ХГС
 Тэги:  поздравление, харьков, день рождения, александр харченко, горсовет
 
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