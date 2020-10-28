ФОТО: В Харькове отметили 76-ю годовщину со дня изгнания нацистов из Украины (Горсовет)

28.10.2020 12:19

Возложение цветов по случаю 76-й годовщины освобождения Украины от нацистских захватчиков состоялось сегодня, 28 октября, на Мемориале Славы.

В мероприятии приняли участие заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан, руководство области, ветераны, жители города. В связи с карантином количество желающих принять участие в мероприятии было ограничено.

Собравшиеся возложили цветы к памятнику Родины-Матери и почтили погибших во Второй мировой войне минутой молчания.



«Сегодня мы чтим день, когда Украина была освобождена от нацистских захватчиков. Я хочу пожелать ветеранам крепкого здоровья и быть с нами как можно дольше, чтобы мы узнали еще больше об их жизни и о том времени. Всем молодым людям, нашим детям, внукам и правнукам - всегда помнить эти даты, подвиги и героизм, которые нам в наследство оставили родители и прародители», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.



Справка. День освобождения Украины от нацистских захватчиков отмечают ежегодно 28 октября согласно Указу Президента Украины от 20 октября 2009 года. Освобождение Украины от нацистских завоевателей происходило силами четырех Украинских фронтов в течение более чем полутора лет – с января 1943 года по октябрь 1944 года. Советские Вооруженные Силы на территории Украины совершили 15 наступательных стратегических и фронтовых операций, самыми значимыми из которых были Белгородско-Харьковская, Донбасская, Днепровско-Карпатская, Битва за Днепр, Львовско-Сандомирская и Восточно-Карпатская. Последняя операция завершилась 28 октября полным изгнанием оккупантов с территории Украины.



Фото: ХОГА