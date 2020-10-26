26.10.2020 17:48
В Качановке сиделицы просвещались, на что имеют право (МУИН)
Реализуется общенациональный проект.
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служба исполнения наказаний, в Качановской колонии 26 октября 2020 года проведено просветителное мероприятие по реализации проекта «Я имею право!».
Это общенациональный проект, реализуемый Министерством юстиции в сотрудничестве с системой юридической помощи, территориальными органами юстиции, с целью повышения юридической грамотности граждан.
В ходе мероприятия осужденые рассмотрели и обсудили информацию, размещенную на плакатах и буклетах, разработанных Министерством юстиции. Также просмотрели видеоролик об основных правах граждан.
«Учреждение сотрудничает с представителями Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи в Луганской и Харьковской областях с целью реализации права осужденных на юридическую помощь», - отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова (Ирина Евреинова).