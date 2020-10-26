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26.10.2020  17:48   

В Качановке сиделицы просвещались, на что имеют право (МУИН)

Реализуется общенациональный проект.


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Как информирует служба исполнения наказаний, в Качановской колонии 26 октября 2020 года проведено просветителное мероприятие по реализации проекта «Я имею право!».
 
Это общенациональный проект, реализуемый Министерством юстиции в сотрудничестве с системой юридической помощи, территориальными органами юстиции, с целью повышения юридической грамотности граждан.
 
В ходе мероприятия осужденые рассмотрели и обсудили информацию, размещенную на плакатах и ​​буклетах, разработанных Министерством юстиции.  Также просмотрели видеоролик об основных правах граждан.
 
«Учреждение сотрудничает с представителями Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной помощи в Луганской и Харьковской областях с целью реализации права осужденных на юридическую помощь», - отметила заместитель начальника учреждения по социально-воспитательной и психологической работы Ирина Евреинова (Ирина Евреинова).
Тэги:  женская тюрьма, просвещение, харьков
 
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