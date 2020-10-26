26.10.2020 12:33

Харьковчан приглашают рассказать историю своей семьи (ХГС)

Жителей Харькова приглашают принять участие в создании документального онлайн-проекта «Разговор».



//babynyar.org

Все желающие могут поделиться онлайн своими воспоминаниями и рассказами о том, какие традиции чтят в их семье, что ценят, какие личные границы установлены в поведении и мышлении, сколько поколений родственников помнят о трагедиях прошлого, как родственники пережили Вторую мировую войну, какие события прошлого повлияли на восприятие настоящего и заложили мечты на будущее и т.д.

Как сообщили организаторы, проект был начат с целью сделать память о трагедиях прошлого живой, осознать актуальность исторических событий для настоящего и будущего Украины.

Принять участие в проекте «Разговор» могут совершеннолетние украинцы, а также коллективы организаций, предприятий и кружков. Зарегистрироваться для участия можно здесь.



Разговор продлится 30 минут в формате Zoom-конференций или в других приложениях для видеосвязи. Видео будут опубликованы на сайте проекта.



Организаторы - Благотворительный фонд «Мемориал Холокоста «Бабий Яр», некоммерческая образовательная организация, призванная почтить память жертв трагедии Бабьего Яра и способствовать гуманизации человечества через сохранение и изучение истории Холокоста. В 2016 году в Украине была поддержана идея создания Мемориала Холокоста «Бабий Яр».





