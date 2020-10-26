Сегодня – день рождения почетного харьковчанина Юрия Златкина (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 26 октября, поздравил с днем рождения Юрия Златкина - Почетного гражданина города Харькова, заслуженного работника промышленности Украины, советника по системам управления ракетно-космической техники АО «Хартрон».
«Благодаря многолетнему труду Вы завоевали авторитет и уважение среди научного сообщества. Уверены, Ваши профессионализм и опыт в области систем управления ракетно-космической техники будут направлены на дальнейшее развитие отечественной индустрии.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, благосостояния и семейного уюта Вам и Вашим близким!» - сказано в поздравлении.
Любовь, общение, деньги – вот приоритеты этого дня, и в этих областях сегодня легче всего одерживать победы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
26 октября 1492 года был изобретен карандаш с грифелем.
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