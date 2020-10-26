26.10.2020 11:16

Сегодня – день рождения почетного харьковчанина Юрия Златкина (Горсовет)

Харьковский городской совет сегодня, 26 октября, поздравил с днем рождения Юрия Златкина - Почетного гражданина города Харькова, заслуженного работника промышленности Украины, советника по системам управления ракетно-космической техники АО «Хартрон».



// city.kharkov.ua

«Благодаря многолетнему труду Вы завоевали авторитет и уважение среди научного сообщества. Уверены, Ваши профессионализм и опыт в области систем управления ракетно-космической техники будут направлены на дальнейшее развитие отечественной индустрии.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, благосостояния и семейного уюта Вам и Вашим близким!» - сказано в поздравлении.