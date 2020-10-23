23.10.2020 17:19

Игорю Терехову вручен сертификат ЮНИСЕФ (ХГС)

Документ подтверждает приверженность и активное участие Харькова в продвижении прав детей и молодежи.



//city.kharkov.ua

Харьков получил статус кандидата на получение звания «Громада, дружественная к детям и молодежи»

Передача сертификата кандидата в участники инициативы ЮНИСЕФ «Громада, дружественная к детям и молодежи» прошла сегодня, 23 октября 2020 года, в Харьковском городском совете.

Вручение состоялось в рамках награждения победителей и лауреатов конкурса «Молодой человек года 2020». Координатор инициативы ЮНИСЕФ «Громада, дружественная к детям и молодежи» в Харькове Алина Шеноголец торжественно передала первому заместителю городского головы Игорю Терехову сертификат, который подтверждает приверженность и активное участие города Харькова в продвижении прав детей и молодежи. В рамках этого признания Харьков получил право использовать логотип инициативы ЮНИСЕФ.

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, этот статус Харьков может использовать как во внутренней коммуникации, так и для коммуникации с муниципалитетами других стран.

«Участие территориальной громады в инициативе открывает новые возможности и задает мировые стандарты ответственности для создания комфортных условий проживания и самореализации детей и молодежи», - отметили в департаменте.

Напомним, в августе на сессии Харьковского городского совета были утверждены План действий по реализации инициативы ЮНИСЕФ «Громада, дружественная к детям и молодежи» и План мониторинга и оценки реализации этой инициативы на 2020-2022 гг. По результатам выполнения этого этапа Харьков получил от ЮНИСЕФ статус кандидата на получение звания «Громада, дружественная к детям и молодежи».

Справка. Инициатива «Громада, дружественная к детям и молодежи» - глобальное движение, которое объединяет местную власть, гражданское общество и бизнес в достижении консенсуса в ключевых направлениях развития благосостояния детей и молодежи. С момента создания в 1996 году к программе присоединились более 3 тыс. муниципальных округов в 38 странах, и сегодня она охватывает более 30 млн детей.

8 июля 2019 года Харьковский горсовет подписал Меморандум о взаимодействии с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в рамках данной программы.