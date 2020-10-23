23.10.2020 16:41

Игорь Терехов наградил победителей конкурса «Молодой человек года» (Горсовет)

Церемония состоялось сегодня, 23 октября 2020 года, в Харьковском городском совете.



//city.kharkov.ua

По результатам городского этапа конкурса традиционно были определены 10 победителей и 20 лауреатов в каждой из десяти номинаций.

Церемонию награждения провел первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«Вы – молодая элита, в руках которой - будущее нашего города. Хочу поздравить вас от имени нашего мэра Геннадия Адольфовича Кернеса. Уверен, эта награда - лишь старт для еще больших побед в вашем будущем», - сказал Игорь Терехов.

Первый вице-мэр вручил молодым людям сертификаты и Благодарности городского головы.

Напомним, по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, с 2018 года победители и лауреаты конкурса «Молодой человек года» получают денежные премии в размере, соответственно, 5 тыс. и 3 тыс. грн.

Напомним, конкурс проходил в десяти номинациях: «Учащиеся учреждений общего среднего образования», «Учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования», «Студенты высших учебных заведений I-II уровней аккредитации», «Студенты (курсанты) высших учебных заведений III-IV уровней аккредитации», «Научная деятельность», «Культура и искусство», «Физическая культура и спорт», «Деятельность в сфере производства, предпринимательства», «Деятельность в непроизводственной сфере» и «Общественная деятельность».

Справка. Конкурс «Молодой человек года» проводится в рамках реализации городской программы «Молодежь Харькова». Ежегодно в нем принимают участие более 270 харьковчан. Цель конкурса - поддержка одаренной и талантливой молодежи, поощрение весомых достижений молодых специалистов в производственной, научной и творческой деятельности, а также в различных сферах общественной жизни. Организатор - управление по делам семьи и молодежи Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета.