22.10.2020 17:42

Харьков продолжает международное сотрудничество с городами-побратимами и партнерами (ХГС)

Харьков поддерживает побратимские и партнерские связи с 34-мя городами в 23 странах мира.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 22 октября 2020, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Алина Филимонова.

По ее словам, глобальная пандемия внесла свои коррективы в международную жизнь, но Харьков продолжает активно сотрудничать с партнерами по всему миру и думать над перспективами развития международного сотрудничества.

Так, одним из перспективных направлений является создание Консультативного совета городов-партнеров при Харьковском городском голове.

«Мы уже провели ряд переговоров с нашими иностранными коллегами, потенциальными участниками Консультативного совета, и они подтвердили свое участие. Это будет дополнительная платформа, которая поможет привлечь иностранный опыт в решении актуальных вопросов инфраструктурного, социального и культурного развития нашего города», - отметила Алина Филимонова.

Она также сообщила, что большую заинтересованность в сотрудничестве с Харьковом проявляют города Китайской Народной Республики, и сейчас на стадии разработки находится проект по взаимному обмену специалистами «Харьков-Китай: bilding bridges».

Кроме того, продолжится работа по тем проектам, которые не были реализованы в этом году из-за пандемии. Так, к 30-летию побратимства с городом Цинциннати (США) были запланированы два проекта - «Inclusive Education Project» и проект по обмену школьниками. Они переносятся на период, когда общая ситуация в мире будет благоприятствовать их реализации.

Алина Филимонова отметила, что всемирные ограничения способствовали поиску новых форм и инструментов для развития международного сотрудничества. Например, летом был проведен телемост «Харьков-Шеньчжень: обмен опытом в борьбе с COVID-19», а по инициативе города Кутаиси (Грузия) на эту же тему также состоялась онлайн-встреча. Кроме того, продолжилась работа с благотворительными организациями. Так, харьковские больницы получили гуманитарную помощь в виде масок, защитной одежды и медицинского оборудования от Народного Правительства города Харбин (КНР) и от американской благотворительной организации «The Fishermen».

Заместитель директора департамента также напомнила, что благодаря межмуниципальным связям с чешским городом Брно на базе Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова работает Чешский центр с бесплатными курсами чешского языка.

Кроме того, харьковские специалисты имеют возможность принимать участие в различных мероприятиях, форумах и семинарах, проводимых городами-партнерами. Так, в сентябре совместно с коллегами из Нюрнберга (ФРГ) был проведен онлайн-семинар для учителей немецкого языка харьковских школ на тему имплементации вопросов прав человека. Также в 2020 году Харьков впервые стал участником долгосрочного грантового проекта трансграничного сотрудничества, участниками которого также являются Ужгород и город-партнер Кошице (Словацкая Республика).

По словам Алины Филимоновой, городской совет постоянно работает над расширением сети городов-партнеров и побратимов и делает все, чтобы багодаря межмуниципальным связям Харьков развивался.