Главная Новости Общество Харьков продолжает международное сотрудничество с городами-побратимами и партнерами (ХГС)
22.10.2020  17:42   

Харьков продолжает международное сотрудничество с городами-побратимами и партнерами (ХГС)

Харьков поддерживает побратимские и партнерские связи с 34-мя городами в 23 странах мира.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 22 октября 2020, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Алина Филимонова.
 
По ее словам, глобальная пандемия внесла свои коррективы в международную жизнь, но Харьков продолжает активно сотрудничать с партнерами по всему миру и думать над перспективами развития международного сотрудничества. 
 
Так, одним из перспективных направлений является создание Консультативного совета городов-партнеров при Харьковском городском голове. 
 
«Мы уже провели ряд переговоров с нашими иностранными коллегами, потенциальными участниками Консультативного совета, и они подтвердили свое участие. Это будет дополнительная платформа, которая поможет привлечь иностранный опыт в решении актуальных вопросов инфраструктурного, социального и культурного развития нашего города», - отметила Алина Филимонова. 
 
Она также сообщила, что большую заинтересованность в сотрудничестве с Харьковом проявляют города Китайской Народной Республики, и сейчас на стадии разработки находится проект по взаимному обмену специалистами «Харьков-Китай: bilding bridges». 
 
Кроме того, продолжится работа по тем проектам, которые не были реализованы в этом году из-за пандемии. Так, к 30-летию побратимства с городом Цинциннати (США) были запланированы два проекта - «Inclusive Education Project» и проект по обмену школьниками. Они переносятся на период, когда общая ситуация в мире будет благоприятствовать их реализации. 
 
Алина Филимонова отметила, что всемирные ограничения способствовали поиску новых форм и инструментов для развития международного сотрудничества. Например, летом был проведен телемост «Харьков-Шеньчжень: обмен опытом в борьбе с COVID-19», а по инициативе города Кутаиси (Грузия) на эту же тему также состоялась онлайн-встреча. Кроме того, продолжилась работа с благотворительными организациями. Так, харьковские больницы получили гуманитарную помощь в виде масок, защитной одежды и медицинского оборудования от Народного Правительства города Харбин (КНР) и от американской благотворительной организации «The Fishermen». 
 
Заместитель директора департамента также напомнила, что благодаря межмуниципальным связям с чешским городом Брно на базе Харьковского национального университета городского хозяйства им. А. Н. Бекетова работает Чешский центр с бесплатными курсами чешского языка.
 
Кроме того, харьковские специалисты имеют возможность принимать участие в различных мероприятиях, форумах и семинарах, проводимых городами-партнерами. Так, в сентябре совместно с коллегами из Нюрнберга (ФРГ) был проведен онлайн-семинар для учителей немецкого языка харьковских школ на тему имплементации вопросов прав человека. Также в 2020 году Харьков впервые стал участником долгосрочного грантового проекта трансграничного сотрудничества, участниками которого также являются  Ужгород и город-партнер Кошице (Словацкая Республика). 
 
По словам Алины Филимоновой, городской совет постоянно работает над расширением сети городов-партнеров и побратимов и делает все, чтобы багодаря межмуниципальным связям Харьков развивался. 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  международное сотрудничество, города-побратимы, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.06 Политика Харків розвиває міжнародне співробітництво з сусідніми країнами (ФОТО) 20.01 Общество У харьковского бизнеса новые перспективы работы со странами Востока (ФОТО) 24.05 Власть Мы обеспечим все условия, чтобы отношения развивались эффективно - Игорь Терехов (ФОТО)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 