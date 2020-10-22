22.10.2020 15:43
Павел Фукс выделил финансовую помощь пострадавшим в авиакатастрофе под Чугуевом (РЕДПОСТ)
Меценат Павел Фукс предоставил финансовую помощь семье курсанта Вячеслава Золочевского.
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"Мой мальчик выздоравливает", так о своем сыне Вячеслава рассказывает его мама Ирина Золочевская. Он - тот курсант университета воздушных сил имени Кожедуба, который выжил в катастрофе под Чугуевом.
Она работает ежедневно чтобы заработать деньги на аренду квартиры, он уже дома и понемногу возвращается к нормальной жизни.
Как сообщила женщина, сын держится: "Он умничка, он сильный. Дома говорят и стены лечат, поэтому ему с каждым днём всё лучше и лучше".
Трагедия произошла почти месяц назад, 25 сентября. Тогда в результате падения погибли 26 человек, большинство из них курсанты университета воздушных сил.
У молодого чеовека пострадали все участки тела - веки, брови, лоб, голова, руки, ноги, живот, спина.
Позади у Вячеслава Золочевского военный госпиталь, впереди - длительная реабилитация и задача научиться жить с той мыслью, что твоих друзей-одноклассников нет.
Женщина делится, что сразу почувствовала человеческую поддержку, когда незнакомые люди радовались за ее сына, желали ему скорейшего выздоровления и даже собирали деньги на реабилитацию. Однако было много и других.
Всё заживает, нужно время.
Ирина Золочевская говорит, что не хочет судить поведение агрессивно настроенных людей к ней и ее сыну: "Главное, что добрых людей оказалось намного больше".
"Спасибо огромное Павлу Яковлевичу Фуксу, который сдержал своё слово, он выделил средства на реабилитацию для Славика. Спасибо огромное. Это ему нужно, потому что реабилитация ещё будет определённое время".
Меценат Павел Фукс, когда узнал об истории Вячеслава Золочевского, пообещал помочь его семье.
100 000 гривен поступило на счет матери курсанта. Денежную помощь от бизнесмена получили и семьи погибших в авиакатастрофе под Чугуевом.