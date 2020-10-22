22.10.2020 15:43

Павел Фукс выделил финансовую помощь пострадавшим в авиакатастрофе под Чугуевом (РЕДПОСТ)

Меценат Павел Фукс предоставил финансовую помощь семье курсанта Вячеслава Золочевского.



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"Мой мальчик выздоравливает", так о своем сыне Вячеслава рассказывает его мама Ирина Золочевская. Он - тот курсант университета воздушных сил имени Кожедуба, который выжил в катастрофе под Чугуевом.

Она работает ежедневно чтобы заработать деньги на аренду квартиры, он уже дома и понемногу возвращается к нормальной жизни.

Как сообщила женщина, сын держится: "Он умничка, он сильный. Дома говорят и стены лечат, поэтому ему с каждым днём всё лучше и лучше".

Трагедия произошла почти месяц назад, 25 сентября. Тогда в результате падения погибли 26 человек, большинство из них курсанты университета воздушных сил.

У молодого чеовека пострадали все участки тела - веки, брови, лоб, голова, руки, ноги, живот, спина.

Позади у Вячеслава Золочевского военный госпиталь, впереди - длительная реабилитация и задача научиться жить с той мыслью, что твоих друзей-одноклассников нет.

Женщина делится, что сразу почувствовала человеческую поддержку, когда незнакомые люди радовались за ее сына, желали ему скорейшего выздоровления и даже собирали деньги на реабилитацию. Однако было много и других.

Всё заживает, нужно время.

Ирина Золочевская говорит, что не хочет судить поведение агрессивно настроенных людей к ней и ее сыну: "Главное, что добрых людей оказалось намного больше".