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22.10.2020  11:06   

Сегодня в Харькове презентуют историческую книгу о столице Украины (Горсовет)

Презентация книги «Привет из Киева» состоится сегодня, 22 октября, в онлайн-формате.


// city.kharkov.ua

Авторы книги, депутат Харьковского городского совета Габриел Михайлов и фотограф Владимир Бысов, расскажут о работе над изданием и интересных приобретениях для создания фотоальбома.

Презентация состоится онлайн на странице проекта «Привет из Харькова» и на странице Габриела Михайлова в «Facebook».

Начало мероприятия - в 16:30.

Отметим, что книга «Привет из Киева» продолжает серию фотоальбомов творческой группы Габриела Михайлова и Владимира Бысова. Ранее они выпустили несколько изданий об истории Харькова и фотоальбомы о других городах Украины.

Источник:   ХГС
 Тэги:  презентация, книга, харьков
 
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