22.10.2020 11:06

Сегодня в Харькове презентуют историческую книгу о столице Украины (Горсовет)

Презентация книги «Привет из Киева» состоится сегодня, 22 октября, в онлайн-формате.



// city.kharkov.ua

Авторы книги, депутат Харьковского городского совета Габриел Михайлов и фотограф Владимир Бысов, расскажут о работе над изданием и интересных приобретениях для создания фотоальбома.



Презентация состоится онлайн на странице проекта «Привет из Харькова» и на странице Габриела Михайлова в «Facebook».



Начало мероприятия - в 16:30.

Отметим, что книга «Привет из Киева» продолжает серию фотоальбомов творческой группы Габриела Михайлова и Владимира Бысова. Ранее они выпустили несколько изданий об истории Харькова и фотоальбомы о других городах Украины.