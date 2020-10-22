Сегодня в Харькове презентуют историческую книгу о столице Украины (Горсовет)

Презентация книги «Привет из Киева» состоится сегодня, 22 октября, в онлайн-формате.
Авторы книги, депутат Харьковского городского совета Габриел Михайлов и фотограф Владимир Бысов, расскажут о работе над изданием и интересных приобретениях для создания фотоальбома.
Презентация состоится онлайн на странице проекта «Привет из Харькова» и на странице Габриела Михайлова в «Facebook».
Начало мероприятия - в 16:30.
Отметим, что книга «Привет из Киева» продолжает серию фотоальбомов творческой группы Габриела Михайлова и Владимира Бысова. Ранее они выпустили несколько изданий об истории Харькова и фотоальбомы о других городах Украины.
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Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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