21.10.2020 14:09

Заказ цветов в Харькове, не выходя из дома

Можете забыть о походах по цветочным магазинам в поисках идеального букета, теперь достаточно просто зайти в удобное для вас время на сайт Flowers.ua, рассмотреть представленный ассортимент в комфортной домашней обстановке и сделать заказ онлайн, просто сидя на диване.



Flowers.ua

У компании Flowers.ua не бывает очередей, холодильное оборудование, в котором хранятся сформированные букеты, всегда работает как швейцарские часы, выбор просто шикарный, цены более, чем доступные, а качество услуг - выше всех похвал. Сеть цветочных мастерских компании является крупнейшей в Харькове и в Украине, все позиции, представленные на сайте, всегда в наличии, а на страничках Instagram Facebook регулярно добавляются интересные предложения и акции.

Нестандартные букеты и композиции

Необычные букеты - это всегда удачный и универсальный подарок, который будет уместным и по случаю праздника, и без повода. Если вы относите себя к числу тех, кто любит удивлять родных необычными презентами, скорее оформляйте доставку букетов в Харькове от Flowers.ua. В каталоге компании можно найти неординарные фантазийные композиции, которые никого не оставят равнодушным. Цветочный котенок, бегемот, божья коровка, туфелька и даже компьютер из цветов - все это доступно к заказу.

Индивидуальный подход

В команде Flowers.ua работают настоящие профессионалы - флористы с большим опытом работы, которые следят за модой и новинками в мире цветочной индустрии. Они всегда готовы предоставить консультации клиентам и помочь сделать правильный выбор. К тому же, они предоставляют вам возможность лично принять участие в создании цветочной композиции. Присылайте фотографию понравившегося букета, постарайтесь описать его состав, а флористы вдохнут в него жизнь.

Большой выбор приятных и вкусных презентов

У кого-то из членов вашей семьи день рождения? Или ваши друзья собираются отмечать новоселье? Обязательно подберите приятный и памятный подарок. В ассортименте Flowers.ua есть гигантские мягкие мишки, послания в бутылках, связки разноцветных гелиевых шариков разной формы, плетеные корзины со сладостями, деликатесами и напитками, комнатные растения в горшках, большие торты и многое-многое другое.