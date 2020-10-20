20.10.2020 10:30

Соцработники обслуживают 18 тысяч одиноких харьковчан (ХГС)

Социальные работники обслуживают на дому около 18 тыс. харьковчан.



://city.kharkov.ua

Об этом 19 октября в эфире программы «Харьковские известия» сообщила заместитель городского головы Светлана Горбунова-Рубан.



По ее словам, в условиях пандемии, вызванной коронавирусом, эта работа не прекращается ни на день.



«Ежедневно 460 социальных работников расходятся по домам наших подопечных. Всего их около 18 тысяч - одиноких пожилых людей или инвалидов, которые не могут самостоятельно выйти из дома, которым надо принести продукты, купить лекарства в аптеке, помочь в быту, заплатить за квартиру, оформить субсидию или другие виды социальных пособий. Мы не прекращали обслуживания людей ни на день, невзирая на карантин. Мы не можем остановить систему оказания социальной помощи, потому что эти люди без постороннего содействия не могут решить никаких своих вопросов», - отметила вице-мэр.



Светлана Горбунова-Рубан также сообщила, что в условиях пандемии в городе с теми или иными ограничениями функционируют все социальные учреждения.



«В свое время мы открыли в городе такие социальные учреждения, которых больше нигде нет в Украине. И они работают. Это, например, приют для женщин, пострадавших от насилия, Центр реинтеграции лиц без постоянного места жительства, который ежедневно принимает около 100 человек на ночлег. В начале эпидемии они там просто жили, мы не позволяли им бродить по городу. Также там есть 30 коек для лиц, вышедших из мест лишения свободы. Работает социальный отель, центр реабилитации для лиц с инвалидностью «Промінь», наши территориальные центры социального обслуживания, многие другие службы и управления. Это огромная система, которая работает по всей территории города и оказывает необходимую помощь», - отметила Светлана Горбунова-Рубан.