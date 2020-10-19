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19.10.2020  18:27   

Медицина Харькова в цифрах: в городе создали аналитический сайт (Горсовет)


//city.kharkov.ua
Харьковский городской совет при поддержке проекта «TAPAS» внедрил интерактивный дашборд о работе учреждений здравоохранения на основе открытых данных.
Дашборд будет полезен пользователям, которые хотят узнать о работе и финансировании коммунальных учреждений здравоохранения, самых распространенных заболеваниях, закупке медицинского оборудования и фармацевтической продукции. Сервис поможет выбрать семейного врача, а также получить рекомендации по диагностике состояния здоровья.
 
По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота, визуализация медицинских данных позволит повысить качество предоставления услуг, поскольку именно такую ​​задачу поставил городской голова Геннадий Кернес.
 
Вице-мэр отметил, что информация о медицинской сфере города представлена ​​в удобном формате - в виде аналитического дашборда.
 
«Уверен, что это важный шаг для нашего города. Я рад сотрудничеству с организацией «TAPAS». 2020 год официально объявлен в Харькове годом медицины. С одной стороны, его важность заключается во внедрении второго этапа медреформы, что реализуется на общенациональном уровне, а с другой - в комплексной цифровой трансформации отрасли, которую внедряет местная власть», - сообщил Олег Дробот.
 
Он отметил, что цифровая трансформация касается не только развития IТ-инструментов, но и эффективного управления данными. Граждане смогут получить информацию об объеме средств, которые поступили в больницу, и количестве услуг, которые были предоставлены, а анализ данных о заболеваемости даст возможность принимать обоснованные управленческие решения по развитию отрасли здравоохранения.
 
«Медицинские данные имеют значительный потенциал даже с учетом того, что они являются конфиденциальными, и обнародовать их можно только в обезличенном виде. Харьковский городской совет обнародовал в форме открытых данных информацию о визитах пациентов и установленных врачами первичного звена диагнозах. Это значит, что предприниматели, исследователи, активисты и журналисты могут использовать эти наборы для создания собственных продуктов. Открытые данные обеспечивают прозрачность деятельности учреждений здравоохранения. Пользователи могут мониторить работу семейных врачей по проведению приемов и предоставлениюя медицинских услуг», - сообщил Олег Дробот.
 
Теги: медицина
Источник:   Горсовет
 Тэги:  аналитический сайт, сервис, харьков
 
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