19.10.2020 18:27
Медицина Харькова в цифрах: в городе создали аналитический сайт (Горсовет)
//city.kharkov.ua
Харьковский городской совет при поддержке проекта «TAPAS» внедрил интерактивный дашборд о работе учреждений здравоохранения на основе открытых данных.
Дашборд будет полезен пользователям, которые хотят узнать о работе и финансировании коммунальных учреждений здравоохранения, самых распространенных заболеваниях, закупке медицинского оборудования и фармацевтической продукции. Сервис поможет выбрать семейного врача, а также получить рекомендации по диагностике состояния здоровья.
По словам заместителя Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олега Дробота, визуализация медицинских данных позволит повысить качество предоставления услуг, поскольку именно такую задачу поставил городской голова Геннадий Кернес.
Вице-мэр отметил, что информация о медицинской сфере города представлена в удобном формате - в виде аналитического дашборда.
«Уверен, что это важный шаг для нашего города. Я рад сотрудничеству с организацией «TAPAS». 2020 год официально объявлен в Харькове годом медицины. С одной стороны, его важность заключается во внедрении второго этапа медреформы, что реализуется на общенациональном уровне, а с другой - в комплексной цифровой трансформации отрасли, которую внедряет местная власть», - сообщил Олег Дробот.
Он отметил, что цифровая трансформация касается не только развития IТ-инструментов, но и эффективного управления данными. Граждане смогут получить информацию об объеме средств, которые поступили в больницу, и количестве услуг, которые были предоставлены, а анализ данных о заболеваемости даст возможность принимать обоснованные управленческие решения по развитию отрасли здравоохранения.
«Медицинские данные имеют значительный потенциал даже с учетом того, что они являются конфиденциальными, и обнародовать их можно только в обезличенном виде. Харьковский городской совет обнародовал в форме открытых данных информацию о визитах пациентов и установленных врачами первичного звена диагнозах. Это значит, что предприниматели, исследователи, активисты и журналисты могут использовать эти наборы для создания собственных продуктов. Открытые данные обеспечивают прозрачность деятельности учреждений здравоохранения. Пользователи могут мониторить работу семейных врачей по проведению приемов и предоставлениюя медицинских услуг», - сообщил Олег Дробот.
Теги: медицина