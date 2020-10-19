19.10.2020 16:19

В Харькове развивают электронные сервисы в сфере услуг (Горсовет)

33 услуги можно получить в электронном виде через веб-портал Центра предоставления административных услуг.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 19 октября 2020 года, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, в частности, Харьков стал первым городом, который при взаимодействии с порталом «Дія» предоставляет услуги по регистрации места проживания детей до 14 лет.

«Учитывая такой быстрый рост технологий, мы, конечно, пользуемся всеми новациями. Это позволяет повышать уровень предоставления услуг. Приложение «Дія» стало неотъемлимой частью нашей жизни. В частности, во всех центрах мы предоставляем возможность нашим посетителям предъявить электронный паспорт», - отметила директор департамента.

Кроме того, сейчас совместно с Департаментом цифровой трансформации решается вопрос о внедрении шеринга (передачи) документа, чтобы упростить и ускорить процедуру идентификации личности при предъявлении электронного паспорта, а также создать возможности для быстрой передачи данных.

Также Виктория Китайгородская сообщила, что в этом году через Портал электронных сервисов города Харькова было сформировано более 1 млн 360 тыс. справок, 76% из которых – самими заявителями, нотариусами, представителями коммунальных предприятий, исполнительными органами городского совета.

«Электронный формат предоставления услуг очень актуален. Чтобы популяризировать государственные и городские сервисы, мы также открыли центры доступа к цифровой грамотности, и ежедневно наши администраторы помогают всем желающим осваивать цифровое пространство», - сообщила Виктория Китайгородская.

Она также отметила, что повысить качество услуг помогает проект «Агент Х», который был создан для обратной связи с заявителями. Актуальную информацию о работе центров админуслуг можно узнать на сайте Центра предоставления административных услуг или воспользоваться каналами ЦПАУ в «Telegram» или «Messenger», где специалисты с помощью чат-бота отвечают на часто задаваемые вопросы.