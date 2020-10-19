19.10.2020 14:19

В харьковские центры административных услуг обратились более 7,5 миллионов раз (Горсовет)

Более 7,5 млн заявлений поступило от жителей Харькова в центры предоставления административных услуг с момента их открытия.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 19 октября 2020 года, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.

По ее словам, только в Региональный центр, который был открыт 1 сентября 2017 года, обратилось более 2 млн жителей.

«Сфера предоставления административных услуг в Харькове постоянно развивается. В городе работают 12 центров предоставления административных услуг, в том числе три «Прозрачных офиса», и ведется строительство еще одного такого центра. Такие приоритетные задачи ставит перед нами Харьковский городской голова Геннадий Кернес», - отметила Виктория Китайгородская.

Она сообщила, что в Региональном центре услуг предоставляется около 400 видов услуг, в «Прозрачных офсах» - около 300 видов услуг, в территориальных центрах предоставления административных услуг – 217 услуг. Жителей и гостей города обслуживают 214 профессиональных администраторов. Среднее время обслуживания заявителя составляет 15 минут. Также для тесной обратной связи еще в 2017 году был организован колл-центр с многоканальной системой звонков. По словам директора департамента, в этом году количество звонков увеличилось в три раза и составило 220 тыс.

Директор департамента также отметила, что до карантина за получением административных услуг в центры обращалось около 6 тыс. человек в день. Прием посетителй сейчас ведется строго по предварительной записи и с соблюдением всех противоэпидемических мер: у всех измеряется температура, администраторы и посетители находятся в масках.

Виктория Китайгородская также сообщила, что во всех центрах предоставляются коплексные услуги, внедренные по инициативе Министерства цифровой трансформации, – услуга «ID-14» и «Е-малятко». В частности, услуга «Е-малятко» предоставляется с начала года во всех ЦПАУ, и за ней обратилось около 3 тыс. семей.

Кроме того, в городе постоянно работают над расширением перечня услуг. В прошлом году была внедрена услуга государственной регистрации актов гражданского состояния, а в июле подписано соглашение между Харьковским городским советом и Главным сервисным центром МВД о предоставлении через ЦПАУ услуги в сфере регистрации новых транспортных средств и выдачи водительских удостоверений в случае утраты, кражи или смены персональных данных. Для этого за счет средств городского бюджета было закуплено специальное оборудование.

Виктория Китайгородская подчеркнула, что все центры оборудованы для обслуживания людей с ограниченными возможностями. Кроме того, люди старше 80 лет, инвалиды 1-й группы и граждане, которые обслуживаются на дому территориальными центрами социальных услуг, могут вызвать администратора на дом либо в лечебные учреждения.

Отметим, что городские Центры предоставления административных услуг работают с понедельника по субботу, во вторник и четверг – до 20:00. Подробную информацию о работе центров можно узнать на сайте и социальных сетях ЦПАУ.