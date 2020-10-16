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16.10.2020  09:44   

В парке Железнодорожников высадили деревья (ХГС)

В парке Железнодорожников в Основянском районе высадили 80 саженцев деревьев.


://city.kharkov.ua

На аллее парка Железнодорожников коммунальщики и жители Основянского района вместе с детьми посадили дубы, клены и рябины.

Как сообщила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская, аллею назвали «Аллеей добра».

«Мы сегодня высадили 80 деревьев - клены, рябины, красные дубы - в нашем любимом парке Железнодорожников, который, к сожалению, по сей день остается бесхозным. Но мы с депутатским корпусом за ним ухаживаем и создаем условия для отдыха жителей Основянского района», - отметила глава райадминистрации.  

Она также добавила, что такие акции будут проходить регулярно, чтобы сделать Харьков зеленым и комфортным не только в центре, но и в спальных районах.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дерево, парк, харьков, калина, дуб, клен
 
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