В парке Железнодорожников высадили деревья (ХГС)

В парке Железнодорожников в Основянском районе высадили 80 саженцев деревьев.
На аллее парка Железнодорожников коммунальщики и жители Основянского района вместе с детьми посадили дубы, клены и рябины.
Как сообщила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская, аллею назвали «Аллеей добра».
«Мы сегодня высадили 80 деревьев - клены, рябины, красные дубы - в нашем любимом парке Железнодорожников, который, к сожалению, по сей день остается бесхозным. Но мы с депутатским корпусом за ним ухаживаем и создаем условия для отдыха жителей Основянского района», - отметила глава райадминистрации.
Она также добавила, что такие акции будут проходить регулярно, чтобы сделать Харьков зеленым и комфортным не только в центре, но и в спальных районах.
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