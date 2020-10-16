16.10.2020 09:44

В парке Железнодорожников высадили деревья (ХГС)

В парке Железнодорожников в Основянском районе высадили 80 саженцев деревьев.



://city.kharkov.ua

На аллее парка Железнодорожников коммунальщики и жители Основянского района вместе с детьми посадили дубы, клены и рябины.



Как сообщила председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская, аллею назвали «Аллеей добра».



«Мы сегодня высадили 80 деревьев - клены, рябины, красные дубы - в нашем любимом парке Железнодорожников, который, к сожалению, по сей день остается бесхозным. Но мы с депутатским корпусом за ним ухаживаем и создаем условия для отдыха жителей Основянского района», - отметила глава райадминистрации.



Она также добавила, что такие акции будут проходить регулярно, чтобы сделать Харьков зеленым и комфортным не только в центре, но и в спальных районах.