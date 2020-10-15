15.10.2020 16:59

На инновационном форуме представили бизнес-кейсы и новые разработки (Горсовет)

Презентация бизнес-кейсов и новых разработок состоялась в рамках инновационного форума, который 15-16 октября проходит в Харькове.



//city.kharkov.ua

Гостей мероприятия встречала аллея стартапов, созданная первыми выпускниками образовательной программы Муниципального стартап-центра. В частности, команда «FiWay» представила пилотный проект, в рамках которого на прошлой неделе несколько харьковских троллейбусов были оборудованы доступом в интернет посредством Wi-Fi.

Также был представлен перечень бизнес-кейсов, которые развивают город и вносят вклад в его инвестиционную привлекательность, - от IT-кластера, Каразинской бизнес-школы, Центра поддержки предпринимателей «Дія. Бізнес», «Экополиса ХТЗ», университета «ШАГ», энергетического хаба.

Например, директор ООО «Экополис Харьков» Виталий Баранников рассказал, что консультантом по проекту «Экополис ХТЗ» стала ведущая международная консалтинговая компания «Cushman & Wakefield», которая будет работать над концепцией индустриальной экосистемы. Эта концепция предусматривает создание небольших технологических предприятий, которые развивают экономику региона. В качестве примера сотрудничества власти и бизнеса Виталий Баранников рассказал о проекте «Украинская Кремниевая долина».

Напомним, что во время инновационного форума была представлена Стратегия развития города Харькова на 2020-2030 годы. Как отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, документ направлен на повышение комфорта проживания в Харькове до уровня лучших европейских городов.

«Слоган, с которым мы разрабатывали эту Стратегию, звучит так: «Идеи - для города, город - для людей». Мы задаем вектор не просто дотянуться до уровня европейских городов, а сделать Харьков еще лучше. У нас для этого все есть. Кроме высоких целей, мы нацелены и на вполне стандартные проекты по улучшению комфортности города, изменению старых систем, изживших себя», - подчеркнула Виктория Грецкая-Миргородская.